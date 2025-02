Amazon Music llega a los altavoces de Google: así puedes configurar y usar este servicio para escuchar música

El ámbito de la domótica lleva unos meses algo parado porque tanto Google como Amazon están trabajando en sus nuevos asistentes de voz con inteligencia artificial. El de Google, Gemini, ya está disponible en sus móviles en España, y es mucho más útil de lo que podríamos pensar. El de Amazon parece que está costando algo más pese haberse presentado hace más de un año.

Mientras esperamos a poder hablar de forma natural y sin apenas limitaciones con los asistentes de estas empresas a través de sus altavoces y pantalla inteligentes, vemos ligeros avances en sus aplicaciones. Y uno de ellos tiene que ver justamente con las dos compañías.

Google dispone de un servicio de streaming de música, YouTube Music, que se usa en sus altavoces, pero también permite integrar las cuentas de Deezer, Spotify y otras empresas. La novedad es que a partir de ahora también podemos usar la de su competencia directa: Amazon Music.

No sabemos el motivo por el que ahora han decidido implementar este servicio, quizás porque cada vez más gente lo use al venir de serie la versión normal con la suscripción a Amazon Prime. De hecho, es un movimiento similar al que hizo Tesla al permitir el uso de este servicio de streaming cuando quitó la suscripción a Spotify en su plan de concectividad premium.

Para poder usar Amazon Music necesitaremos tener contratada una de sus tarifas, la normal o la Unlimited. Como decimos, lo relevante es que la normal viene de serie en la suscripción que muchos usuarios pagan por Amazon Prime y su servicio de envío gratuito de compras a domicilio. Y hay muchas más ventajas.

Amazon Music en Google Home El Androide Libre

Para activarla hemos de abrir la aplicación de Google Home y pulsar en el icono de los Ajustes que está en la parte inferior derecha. Ahí vamos al carrusel de opciones donde aparecen Aplicaciones Vinculadas, Funciona con Google... Ahí seleccionamos Música y veremos cómo ha aparecido una opción para vincular nuestra cuenta de Amazon Music. A partir de ese momento cualquier petición de música la responderá usando nuestra cuenta de Amazon Music.

Pulsamos encima y tenemos que poner nuestro usuario y contraseña, y vincular el servicio como haríamos con cualquier otro servicio. Si queremos cambiar el servicio de música simplemente hemos de seleccionarlo en esa misma pantsalla, sin tener que desvincular nada.

Amazon Music en un altavoz de Google El Androide Libre

Lo bueno de esta opción es que tendremos un servicio integrado que no implica un pago separado y que no tiene anuncios. Obviamente no es tan versátil ni tiene tantas opciones como la versión Unlimited, que cuesta 9,99 euros al mes, pero si ya se paga por tener Amazon Prime es una opción más que decente para usar también en casa.