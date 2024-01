Esta es la mejor app para recordar qué medicación tienes que tomar cada día

No es extraño que en algún momento sea necesario tomar medicación de forma diaria para tratar una afección o una enfermedad crónica. Estos tratamientos no son extraños en España, y ayudan a mucha gente a poder hacer una vida normal y a estar sanos. Incluso es algo que algunos fabricantes, como Samsung, incluyen en su ecosistema.



Pese a que sea algo que se hace de forma diaria, es posible que haya ocasiones en las que much a gente pueda olvidarse de hacerlo, y no es lo más recomendable para la salud. Por ello, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos buscado la mejor aplicación para llevar cierto orden respecto a los medicamentos y su ingesta.



Su nombre es Recordatorio de medicamentos, está disponible de forma gratuita en Google Play y puede ser una gran aliada para aquellas personas un poco más despistadas que no siempre se acuerdan de medicarse cuando les toca hacerlo.

Rutinas con todo el lujo de detalle

Crear el hábito de tomarse la medicación cuando corresponde es lo mejor que se puede hacer para intentar cumplir con el tratamiento. Lo máximo que sea posible, y esta aplicación puede ser una gran ayuda gracias a la gran cantidad de detalles que permite registrar.

Para cada medicamento que sea necesario tomar, ya sea de forma diaria o semanal, es necesario crear una ficha en la que se detalle el medicamento en cuestión, la primera vez que se ha tomado, la frecuencia con la que es necesario hacerlo y la cantidad de pastillas. De esta forma, la aplicación enviará una notificación cada vez que sea hora de hacerlo, especificando qué es lo que hay que tomar en cada momento para que no haya confusiones.

Medsbit El Androide Libre

De forma complementaria, la aplicación también permite visualizar un calendario en el que se enseñan todas las ingestas que hay programadas durante el mes. De la misma manera, también es posible crear otros usuarios para estar al tanto de su medicación y poder echar un vistazo a su calendario.

Existe una sección con un mapa desde la cual es posible comprobar dónde hay farmacias cerca. Si se está tomando medicación durante mucho tiempo o se tiene que vigilar el tratamiento de otra persona, es una de las mejores aplicaciones que existen, puesto que es gratuita y no cuenta con publicidad.

