Lidl, Día, Mercadona y más las apps de supermercados con las que puedes ahorrar dinero

El carro de la compra está un poco más caro que hace unos años, pero si vives en un lugar con varios supermercados, puedes aprovechar las diferencias de precio entre unos y otros para ahorrar algo de dinero a través de sus aplicaciones.

Hoy te vamos a enseñar algunas apps de supermercados populares en España desde los que puedes consultar los precios de los productos además de acceder a diferentes ofertas.

En algunas de estas aplicaciones incluso puedes comprar online y registrarte en su programa de puntos para ahorrar algo de dinero y disfrutar de cupones de descuento y más promociones.

Lidl

La app de Lidl está bastante bien diseñada, y tras elegir país y tu tienda más cercana, podrás tanto hacer compras online como consultar las ofertas y rebajas especiales para tu tienda más cercana.

En el apartado de Folletos online podrás ver las típicas revistas de papel en las que se te muestran las ofertas y rebajas de la tienda a lo largo de la semana. Este se va actualizando periódicamente.

Día

Con la app de Club Día podrás acceder a los descuentos de tu Tarjeta Día además de a los tickets de tus últimas compras y a un registro de tu ahorro en los últimos 12 meses. Incluso puedes hacer tu propia lista de la compra dentro de la aplicación.

Aunque no seas miembro de Día, podrás acceder a recetas en la app, además de al catálogo del supermercado, donde podrás comparar precios de los productos que quieres comprar.

Mercadona

La aplicación del Mercadona no tiene tantas opciones ni usos como las anteriores, ya que lo primero que hace es pedirte un código postal para poder usar la app. Pese a que haya Mercadona en tu barrio, si no tiene la opción de envío, no te dejará acceder al catálogo.

Esta está destinada a realizar pedidos online, pero también puedes utilizarla para consultar los precios y compararlos con los de las otras aplicaciones de supermercados.

Carrefour

Carrefour también cuenta con su propio sistema de cuentas y bonificaciones con las que puedes ahorrar algo de dinero en cada compra. En esta app también tendrás acceso a tus datos del club Carrefour, con tus cupones tickets y descuentos disponibles y pasados.

A través de la aplicación también podrás echar un vistazo al catálogo de productos de este supermercado, así como a las tiendas más cercanas. Si vas a comprar algo, también puedes mostrar tus credenciales para que te apliquen descuentos utilizando la app.

Alcampo

La aplicación de Alcampo también selecciona la tienda más cercana a tu ubicación para enseñarte las ofertas del establecimiento en cuestión. También tendrás acceso a los folletos en papel —pero en formato PDF— y a las ofertas especiales de la app.

Hay una lista de la compra para que anotes los productos que quieres comprar, e incluso te indican en qué pasillo de tu supermercado están.

