WhatsApp para iPhone será mejor que la versión para Android por 8 motivos

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería preferida de los usuarios en países como España en parte por su simplicidad. No es, ni de lejos, la más completa, ni permite el uso de forma sencilla en múltiples dispositivos, pero pese a eso en muchos mercados es casi obligatorio tenerla si quieres comunicarte con la gente.

Hasta ahora el uso de la aplicación en distintas plataformas era más o menos el mismo, sobre todo si comparábamos Android con iOS, el sistema operativo de los iPhone. Esto parece que va a empezar a cambiar según ha contado WABetaInfo.

Diferencias entre la WhatsApp para Android y para iOS

La popular web de filtraciones relacionadas con WhatsApp ha publicado una lista de funciones que no estarán disponibles, en principio, en Android. Y no son pocas. Es cierto que habría dos características que estarían en Android pero no en iOS:

Vista previa de chat sin enviar confirmaciones de lectura No Sí Mantener elementos en la galería que otras personas eliminaron para todos No Sí, si lo permite el sistema Desenfocar imágenes con el editor de dibujos No Sí Guardar archivos manualmente No* Sí Ver el recuento total de chats no leídos mientras está en un chat No Sí Reproducir notas de voz desde notificaciones sin activar el check de recibido No Sí Descargar imágenes de URLs No Sí Cortar vídeos No Sí Enviar fotos sin comprimir como documento directamente Sí No Seleccionar todos los chats en modo de edición Sí No

Las dos últimas funciones son las que estarán disponibles en Android pero no en los iPhone, pero es abrumadora la diferencia de funciones que se podrán realizar en iOS y no en el sistema de Google.

Algunas son importantes, como el poder reproducir notas de voz desde las notificaciones sin activar el check de recibido. Otras, como el guardar archivos manualmente sí está disponible en algunos móviles Android.

Pese a eso, las diferencias son lo suficientemente importantes como para que el uso de la aplicación no sea el mismo en ambas plataformas, algo que sobre todo notarán los que cambien entre móviles con diferentes sistemas operativos.

