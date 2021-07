Los Reels de Instagram ahora son el doble de largos

¿Eres fan de los Reels de Instagram? Desde hoy la red social permitirá a los usuarios subir Reels de hasta 60 segundos, duplicando su duración.

El contenido en vídeo sigue en auge y en el caso de Instagram, la red social ya ha dejado claro en varias ocasiones que tienen intención de seguir potenciando su alcance. TikTok es la red social del momento, con un crecimiento y una retención de audiencia brutal, y por supuesto en Instagram son conscientes que ello y harán todo lo necesario para imitarlo.

Así llegó Instagram Reels, una nueva sección dentro de la aplicación en la que consumir vídeos cortos con un feed infinito que va aprendiendo de nuestros gustos para filtrar el contenido. Los Reels comenzaron en 15 segundos, y ya van por 60 segundos.

Reels de un minuto

Así lo ha anunciado Instagram en sus perfiles oficiales, con un meme que muestra la evolución de la duración de los Reels, y haciendo ver que los usuarios podrán dar rienda suelta a su creatividad al disponer de más tiempo por vídeo.

TikTok, la red de referencia en este tipo de contenidos rápidos, también ha ido incrementando esa duración e incluso algunos vídeos alcanzan los 3 minutos de duración.

No solo de bailes viven estas apps, sino que hay creadores de recetas, cortos de humor y muchas otras temáticas que requieren más que unos pocos segundos, por lo que tiene sentido alargar las posibilidad. No significa que todos vayan a utilizarlo ni que la red social se vaya a llenar de vídeos largos (al fin y al cabo, si el contenido no genera atracción, la retención será minima antes de pasar al siguiente), pero cualquier usuario que lo necesite, podrá recurrir a los 60 segundos.

Esta nueva función ya está disponible para todos los usuarios de Instagram desde hoy, el selector de duración aparecerá entre las herramientas de edición de un Reel y podremos ajustar tanto las imágenes como la música.

