Estas son las canciones en Spotify que más sonarán este verano en España

Spotify en España se ha convertido en el motor de nuestros móviles para repartir contenido musical a través de altavoces Bluetooth o 2 TWS conectados a nuestro smartpthone para compartir música con un amigo.

Para que todo suene mejor, Spotify ha presentado sus apuestas para las canciones del verano 2021. Comienza con "Todo de Ti", de Rauw Alejandro, un tema que se ha colado a nivel mundial en la mayoría de listas de éxito.

Lo que más suena en Spotify en español

El sonido urbano y en español es lo que manda aquí en España con una serie de canciones presentes ya en nuestro territorio para acompañar las ganas de vacaciones, playa y demás.

Rauw Alejandro Spotify El Androide Libre

Primeramente, Spotify nos recomienda dos listas para esos días de playa y verano: 'Verano 2021' y 'Songs of the Summer'.

"Todo de Ti" de Rauw Alejandro se está convirtiendo en la sensación estos días con cientos de millones de reproducciones para ser la canción que está motivando las ganas por coger cualquier medio de transporte para descansar unos días.

El Top 10 en España

Estas canciones son de artistas que cantan en español en diferentes géneros que también están influyendo en lo que se está escuchando internacionalmente con ese sonido urbano tan identificativo.

Bad Bunny

Pero hay más temas que van a sonar mucho. "Yonaguni" de Bad Bunny; "Qué Más Pues", de J Balvin con María Becerra; "Loco", de Justin Quiles con Chimbala y Zion & Lennox, y "Fiel (Remix)", de Wisin, Jhay Cortez y Anuel AA junto con Myke Torresy y Los Legandarios.

Becky G (Efe)

El Top 10 de canciones en España lo cierran "Miénteme", de TINI y María Becerra; "Ram Pam Pam" de Natti Natasha y Becky G; "Pareja del Año", de Sebastián Yatra con Myke Towers; "Tiroteo (Remix)", de Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch y "La Historia", de El Taiger con DJ Conds.

Ana Mena RRSS

La plataforma de streaming de música deja lugar también para artistas locales que están subiendo como la espuma. Temas como "Flamenco y Bachata", de Daviles de Novelda; "No Quiero Amor", de Rvfv con Omar Montes y "Un beso de improviso", de Ana Mena y Rocco Hunt.

Aquí la lista completa:

Las canciones del verano 2021 en todo el mundo

"Good 4 u", de Olivia Rodrigo lo está rompiendo actualmente a nivel internacional para ser una de las canciones más escuchadas con 8 millones de escuchas diarias.

Olivia Rodrigo Spotify El Androide Libre

Otros dos temas que no se quedan atrás son "Bad Habits", como lo nuevo de Ed Sheeran y "WUSYANAME", de Tyler, The Creator con YoungBoy Never Broke Again y y Dolla $ign.

Ed Sheeran

Dando la vuelta al mundo también hay varias canciones en español: de nuevo "Todo de Ti", de Rauw Alejandro; "Yonaguni" de Bad Bunny que sigue con su imparable popularidad, y "Qué Más Pues", de J Balvin con María Becerra.

En la lista veraniega que os hemos compartido al principio, "Songs of the Summer", podéis encontrar a otros artistas como Doja Cat, BTS, Dua Lipa, KAROL G y Justin Bieber.

Cómo seguir en tiempo real las canciones más reproducidas

Songs of the Summer Spotify El Androide Libre

Spotify tiene una cuenta de Instagram que nos permite estar casi a tiempo real al tanto de lo que más suena para que no nos perdamos esa canción especial.

La cuenta de Instagram es @spotifycharts y por si os tira más Twitter, también la tenéis disponible.

Spotify en Instagram Spotify El Androide Libre

Una selección de la plataforma de streaming de música para este verano basada en distintos géneros musicales y una serie de factores como número de reproducciones, progresión de los temas y estimaciones en base al equipo editorial.

Una Spotify que nos va a dar la mejor música este verano en España gracias a las continuas actualizaciones que lleva a cabo como la reproducción desde la misma Facebook, un widget que se coloreará próximamente según la canción que suene, o que cuenta con códigos secretos para realizar búsquedas más precisas.