La app perfecta para ver Youtube en un televisor con Android TV

En España cada vez es más común ver videos de Youtube en el televisor, sea mediante un Chromecast o bien mediante las diferentes aplicaciones del servicio en los distintos sistemas operativos.

En el caso de los televisores con Android TV Youtube está preinstalado al ser una app del sistema Android, que viene no sólo en este tipo de aparatos, sino también en otros como móviles o tablets.

No obstante, que sea la app por defecto no quiere decir que no haya alternativas, algunas con funciones que no tenemos en la app oficial.

SmartTubeNext

Reproducción en segundo plano, PiP...

SmartTubeNext es una aplicación de código abierto que hace uso de algunas de las funciones integradas en Android que la app oficial de Youtube no usa.

Reproducción en segundo plano de un vídeo en SmartTubeNext

Por ejemplo, podemos reproducir un vídeo en segundo plano, escuchando la música mientras hacemos otras cosas en el televisor. Esto es algo que se puede hacer con apps de música, pero no con la app de Youtube.

Modo PiP

También podemos usar el modo PiP o Imagen en Imagen, que deja la pantalla de la app en una esquina, reproduciéndose, mientras nos movemos por la interfaz.

Otra de las novedades de la aplicación es la que permite modificar la velocidad de reproducción de los videos, algo que llegó hace poco a la app oficial.

SmartTubeNext

Tenemos muchas opciones de configuración en un menú lateral oculto que no está especialmente bien indicado. Nosotros lo hemos encontrado haciendo pruebas, no porque hubiera ninguna señal de que estaba ahí.

Menú de SmartTubeNext

Podemos seguir el desarrollo de esta aplicación desde su ficha de GitHub y si queréis probarla sólo debéis instalar el APK en vuestro televisor con Android TV.

