WiFi Analyzer: una app open source para optimizar tu red WiFi

Analizar el funcionamiento de nuestra red WiFi es algo recomendable para cualquiera en España, para detectar problemas o poder ver si hay alguien conectado a la misma. WiFi Analyzer es una app que nos ayudará en este sentido, al analizar y optimizar nuestra red. Lo mejor es que se trata de una app open source que respeta en todo momento la privacidad del usuario.

Gracias a WiFi Analyzer podremos analizar nuestra red WiFi, buscar puntos de acceso o ver si un canal está demasiado lleno u ocupado en un momento determinado. Así podremos optimizar nuestra red en todo momento, ideal para cuando necesitamos trabajar.

Analiza tu red desde tu móvil

WiFi Analyzer

WiFi Analyzer es la única aplicación de código abierto que nos encontramos para poder analizar nuestra red WiFi doméstica. Esto permite que sepamos de antemano cómo trabaja la app, ya que su código está disponible en GitHub. Además, esta aplicación no necesita de conexión a Internet, por lo que no recopila datos de nuestro teléfono Android.

La aplicación nos da una serie de funciones con las que analizar la red. Identifica puntos de acceso cercanos, gráficos mostrando cómo de llenos están los diversos canales, así como la intensidad de la señal de los mismos. También valora esos canales, de manera que podamos saber cuál es el mejor que podemos usar en ese momento.

WiFi Analyzer interfaz

WiFi Analyzer nos permite ver también la seguridad de cada red disponible en nuestra zona. Una buena manera de saber si nos debemos conectar a una red concreta. También permite detectar así si hay problemas con nuestra red en cuanto a seguridad.

WiFi Analyzer opciones

La interfaz de la aplicación no presenta complicaciones. Está disponible solo en inglés, pero el uso de gráficos ayuda, además, se usan términos que conocemos y a los que estamos acostumbrados ya, por lo que no se deberían tener problemas. La app tiene además tema claro y oscuro, para que cada uno use el deseado.

Cómo descargar WiFi Analyzer en Android

WiFi Analyzer es una aplicación que podemos descargar de forma gratuita en nuestro teléfono, disponible tanto en la Play Store como en GitHub. La aplicación no tiene publicidad en su interior, ni hay compras de ninguna clase. La puedes descargar en tu teléfono desde este enlace.