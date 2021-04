Google Discover renueva su diseño en Android 12: estos son los cambios

Google Discover es el feed de noticias que la mayoría de usuarios Android en España tienen en sus teléfonos. A comienzos de este año se lanzaba ya una actualización que introducía una serie de mejoras en este feed. Con la llegada de Android 12 podemos esperar un cambio de diseño completo en el mismo.

Como cuentan ya desde 9to5Google, el feed tendrá un diseño diferente. Google Discover se despedirá del diseño actual con tarjetas, además de cambiar la posición del logo de Google, entre otras. Las primeras fotos mostrando este diseño ya están aquí.

Así es el nuevo diseño de Google Discover

Google Discover diseño antiguo y nuevo

Hasta ahora, las noticias se mostraban en tarjetas individuales, donde podíamos ver una imagen, el titular y la primera línea de ese artículo en cuestión. En este nuevo diseño de Google Discover se eliminan dichas tarjetas, mostrando solo la foto y el titular del artículo, junto al nombre del medio y los botones en la parte inferior. El diseño resulta más simple con este cambio.

La eliminación de las tarjetas permite que se gane espacio, pero al no poder leer la primera línea de esa noticia, se reducen las probabilidades de que los usuarios vayan a pulsar sobre ella, ya que no hay contexto. Google no parece aprovechar ese espacio adicional que ganan eliminando las tarjetas.

Otro cambio lo encontramos en el menú en la parte inferior derecha de los artículos, que cambia su icono. Junto a dicho icono tenemos los iconos de corazón (para darle me gusta a esa noticia) y compartir. Además, el logo de Google se sitúa ahora en la parte superior izquierda de la pantalla, ya no está en el centro de la pantalla.

Los usuarios que tengan la beta de Android 12 son los únicos que tienen acceso a este nuevo diseño de Google Discover. El diseño se filtró primero a comienzos de este mes, además de haberse lanzado en iOS. El resto de usuarios tendrán que esperar a obtener la actualización para tener acceso al nuevo diseño de este feed en el móvil.