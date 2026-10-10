El genial invento para saber si tu hogar tiene fugas de aire o un mal aislamiento: cámaras para el móvil con visión térmica

Millones de hogares españoles se están preparando para la llegada del frío y la subida en la factura de la luz con la compra de nuevos radiadores más eficientes o incluso con la instalación de aerotermia.

Sin embargo, de nada sirve gastarse cientos o miles de euros en mejorar la calefacción del hogar si el aire caliente se va a escapar; lo único que vamos a conseguir es aumentar incluso más el consumo, ya que los aparatos tendrán que trabajar más para calentar el aire.

Por eso, antes de hacer ese tipo de inversiones, los nuevos productos de Rision pueden ser más recomendables. Son dos nuevos modelos de cámara térmica, la Rision Magic y la Rision Magic Pro, que son capaces de detectar las zonas por las que se está perdiendo el calor.

Ambos dispositivos son capaces de medir rangos de temperatura que van desde los -20 ºC hasta los 600 ºC, lo que permite, por ejemplo, detectar fugas de aire en las juntas de las ventanas.

La elevada resolución permite ver cómo el aire pasa a través de puertas y ventanas; también podemos comprobar zonas de la pared que estén más frías que otras, lo que puede indicar un fallo en el aislamiento térmico.

Ambos modelos funcionan simplemente con una conexión directa al puerto USB-C de un smartphone, y a diferencia de otras cámaras térmicas, son lo suficientemente pequeños como para llevarlos en el bolsillo sin problemas y son resistentes gracias a la estructura en aleación de grado aeroespacial.

Cámara térmica Rision Magic Rision El Androide Libre

Como no tienen batería interna, sino que usan la del móvil, el fabricante ha conseguido reducir el peso hasta los 24 gramos, permitiendo un uso continuo de entre 5 y 8 horas dependiendo de la batería que tengamos en nuestro smartphone.

El modelo base, el Rision Magic, cuenta con un sensor térmico que ofrece una resolución de 160 x 120 píxeles. Con el chip propio de la compañía y la tecnología de procesamiento de imágenes QuadIR basada en inteligencia artificial, el sistema duplica la resolución hasta alcanzar los 320 x 240 píxeles.

Esta versión cuenta con un campo de visión de 52 x 39 grados, una tasa de refresco de 25 Hz y una sensibilidad térmica inferior o igual a 40 mK, lo que permite detectar diferencias de temperatura muy reducidas a una distancia de 5 metros.

Por su parte, la Rision Magic Pro está más orientada a un uso profesional y análisis más detallados. Aunque cuenta con el mismo diseño, el sensor alcanza los 256 x 192 píxeles, que se elevan a 512 x 384 píxeles con la tecnología QuadIR, además de un campo de visión ligeramente mayor, de 56 x 42 grados.

Las cámaras son controladas a través de la aplicación Rision View, disponible sin coste ni suscripciones en Android, iOS y Windows; la app permite seleccionar entre 12 paletas de colores, colocar marcadores y generar informes técnicos.

La Rision Magic ya está disponible por 159 euros, con un descuento que la deja en 135 euros, y la Rision Magic Pro está disponible por 359 euros.