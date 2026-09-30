Google ya prepara el Pixel 11a: pocas novedades de diseño pero con un importante salto en potencia y duración

Aunque aún quedan unos meses, Google ya está preparando el lanzamiento de su nuevo teléfono de entrada en la gama Pixel; con un lanzamiento previsto para la próxima primavera, hay buenas y malas noticias en lo que respecta a novedades.

Las primeras imágenes han sido publicadas por Android Headlines, y están basadas en archivos CAD; por lo tanto, son imágenes renderizadas que sirven para hacernos una idea de cómo será el producto final, aunque puede haber diferencias sutiles.

Esto nos dice que Google mantendrá unas líneas estéticas muy parecidas a las de su predecesor, y que fueron estrenadas en el Pixel 9a con gran polémica al ser muy diferentes de lo que la compañía está haciendo con sus modelos más punteros.

Por lo tanto, el Pixel 11a mantiene un conjunto de cámaras que permanece a ras de la carcasa, una pequeña cápsula que a simple vista parece ser diferente a la del Pixel 10a, con un óvalo más corto.

En todo caso, la diferencia en el conjunto de cámaras es mínima y puede obedecer a una disposición diferente de los componentes internos y no necesariamente porque vaya a estrenar nuevos sensores, algo que también confirma la filtración.

En cambio, el cuerpo plano y las esquinas redondeadas, aspectos que ya se han convertido en seña de identidad de los nuevos Pixel, se mantienen. Las medidas filtradas son de 153,46 x 72,35 x 9 mm.

Imágenes filtradas del Pixel 11a Android Headlines El Androide Libre

En el frontal, se mantiene la misma pantalla de 6,3 pulgadas, por lo que de nuevo los marcos son bastante visibles a su alrededor, un detalle que claramente marca al Pixel 11a como el modelo más barato de la gama.

El panel tendrá una resolución de 1.080 x 2.424 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz, con un brillo máximo reportado de 3.350 nits, lo que sería una mejora notable respecto a los 3.000 nits que ofrecía el Pixel 10a.

Se espera que el dispositivo llegue al mercado en cuatro colores: negro (Obsidian), plata (Fog), verde (Olive o tal vez Pistachio) y un nuevo tono morado que podría denominarse Orchid y que claramente será el más usado durante la promoción del dispositivo.

La verdadera novedad se encuentra en el interior. Según la filtración, Google dará un salto importante instalando directamente el nuevo procesador Tensor G6, el mismo chip que estrenó con los Pixel 11 y Pixel 11 Pro.

Esto es notable porque los lectores sabrán que el Pixel 10a fue criticado por usar el mismo procesador Tensor G4 de 4 nm de la generación anterior, una decisión que en su día fue sorprendente pero necesaria por el costoso cambio de proceso de fabricación a los 3 nm.

Imágenes filtradas del Pixel 11a Android Headlines El Androide Libre

Al usar el mismo Tensor G6 de 3nm, podemos esperar importantes mejoras en eficiencia energética y gestión del calor en el Pixel 11a, y aunque también habrá mejoras de rendimiento, estas serán menores.

Este cambio supone que el Pixel 11a usará el nuevo módem MediaTek M90, dejando atrás el módem de Samsung de las generaciones anteriores, lo que traerá una mejora en la recepción de cobertura y eficiencia energética durante las llamadas y uso de datos móviles.

En cambio, no se esperan grandes novedades en la fotografía, con la misma cámara principal de 48 Mpx acompañada del mismo gran angular de 13 Mpx. La batería tendrá una capacidad aproximada de 5.000 mAh.

El precio será la gran incógnita del Pixel 11a. La filtración afirma que la propia Google aún no está segura de la cifra final y que dependerá de cómo fluctúan los precios de componentes básicos como la memoria RAM y el almacenamiento, así que una subida de precios es una posibilidad.