Honor desafía al iPhone 18 Pro: el nuevo Magic9 Pro Max tiene cámaras de vídeo con tecnología de Hollywood

La fotografía se ha convertido en un elemento imprescindible en los smartphones modernos, pero hasta ahora, el vídeo ocupaba un lugar secundario. Eso cambia con la presentación del Honor Magic9 Pro Max.

Estamos ante un auténtico golpe sobre la mesa de parte de Honor, al haber alcanzado un acuerdo con la mítica firma cinematográfica ARRI, cuyas cámaras han grabado algunas de las mejores películas de Hollywood del último siglo.

Por supuesto, ya hemos visto a muchos fabricantes de móviles asociándose con compañías de fotografía, y alguno como Apple ya ha presumido de obtener resultados cinematográficos con sus cámaras; pero este es el siguiente nivel.

La asociación con ARRI queda clara con la presencia del logotipo en el módulo de cámaras, cuya estética se inspira en las legendarias torretas de tres lentes introducidas por la compañía en 1937; pero va mucho más allá del diseño.

El Magic9 Pro Max incluye soporte para grabar en el perfil de color ARRI LogC3, acceso a 14 perfiles de estilo creados por ARRI, y compatibilidad con el códec de vídeo APV de 10 bits 4:2:2; el resultado es una mejora en la captura de colores en fotos y vídeos, además de soporte de vídeo en 4K y 60 fps de calidad cinematográfica.

Honor Magic 9 Pro Max Honor El Androide Libre

En el apartado técnico, el módulo de cámaras incluye un sensor principal de 200 Mpx con apertura f/1.57 y estabilización óptica de grado giroscópico similar a un gimbal integrado, capaz de compensar hasta 3 grados de movimiento.

Le acompaña un segundo sensor de 200 Mpx con teleobjetivo nocturno, un ultra gran angular de 50 Mpx y en la parte frontal, la primera cámara selfie cuadrada de 55 Mpx que hemos visto en Android hasta la fecha, que permite cambiar la relación de aspecto de las selfies sin necesidad de rotar el dispositivo.

Para procesar toda esta información, Honor ha integrado su nuevo chip H1, fabricado en un proceso de 6 nanómetros y que se especializa en el procesamiento de la imagen capturada por las cámaras. Honor ofrecerá varios accesorios para usar el Magic9 Pro Max como una cámara de vídeo profesional, incluyendo un kit desarrollado en colaboración con SmallRig y dos lentes teleobjetivo.

Honor Magic 9 Pro Max Honor El Androide Libre

Por lo demás, este sigue siendo un móvil Android puntero, así que el resto de características técnicas están a la altura. El Magic9 Pro Max usa el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 presentado la semana pasada por Qualcomm, fabricado en 2 nanómetros y capaz de alcanzar frecuencias de reloj de hasta 5 GHz.

A esto se le suma una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con un brillo pico de hasta 10.000 nits, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y una atenuación PWM de 4.320 Hz para reducir la fatiga visual con las horas de uso.

Honor no se queda atrás en autonomía, con una batería de silicio-carbono de 8.800 mAh que incluye un 40% de contenido en silicio, acompañada de un sistema de carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 80 W.

Honor Magic 9 Super Edition Honor El Androide Libre

La compañía también ha presentado el Honor Magic9 Super Edition, un punto medio entre la versión básica y el Pro Max que comparte muchas características con este último como la pantalla y el diseño general.

En vez del último modelo, cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, por lo que no es tan potente, pero lo compensa con una gigantesca batería de 11.000 mAh, la más grande usada por Honor hasta la fecha.

Honor no ha compartido detalles del lanzamiento global y precio que tendrán estos dispositivos.