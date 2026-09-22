Google lanza videojuegos para el coche: Android Auto y Android Automotive ya permiten jugar en la pantalla táctil

Android Auto sigue evolucionando, poco a poco convirtiendo nuestro coche en un smartphone con ruedas en el que podemos ejecutar todas nuestras apps favoritas; y ahora, eso incluye también los videojuegos.

Después de un extenso periodo en beta, finalmente Google ha abierto la categoría de videojuegos para todos los usuarios de Android Auto, además de para los coches con el sistema Android Automotive con Google preinstalado en su pantalla.

Aunque pueda parecer extraño, tiene mucho sentido; los videojuegos se han convertido en una parte esencial de la plataforma de Android, y ahora los desarrolladores tienen la oportunidad de ofrecer experiencias en la pantalla táctil diseñadas para partidas cortas para esos momentos de aburrimiento.

Un detalle muy importante es que los videojuegos de Android Auto sólo se pueden ejecutar mientras que el coche está aparcado; el sistema comprobará si el vehículo está en movimiento y mostrará un mensaje de error si intentamos iniciar un juego si estamos en marcha.

Por lo tanto, es la misma restricción que ya tienen las apps de vídeo, como YouTube, que fueron lanzadas durante la primera mitad del año; el objetivo es evitar posibles distracciones al volante mientras miramos la pantalla.

Sin embargo, a diferencia de las apps de vídeo, los videojuegos no podrán reproducir el sonido mientras que están en segundo plano; la ejecución de la app se parará completamente si estamos en movimiento, posiblemente para evitar que la gente juegue 'de oídas' a juegos en los que el sonido es importante.

Mensaje de error si se intenta usar un juego en Android Auto con el coche en movimiento Google El Androide Libre

Pese a esta limitación, esta puede ser una de las novedades más interesantes que Android Auto ha recibido en los últimos años, porque convierte nuestro coche en una consola de videojuegos que podemos disfrutar en esos momentos en los que no tenemos nada que hacer.

Por ejemplo, podemos jugar mientras nuestro coche eléctrico se recarga, echar una partida rápida mientras esperamos a nuestra cita, o dar algo de entretenimiento a los niños mientras nos organizamos para empezar el viaje.

Los desarrolladores que quieran hacer sus juegos compatibles con Android Auto tienen ciertos requisitos. Por ejemplo, el juego debe estar diseñado para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla para que sea jugable en los diferentes modelos del mercado. Sin embargo, esta ya es una práctica recomendada por Google, así que muchos títulos deberían ser compatibles sin hacer nada.

El control es posible directamente desde la pantalla táctil del coche, pero también se ofrece compatibilidad con mandos conectados por Bluetooth para poder reclinarnos en el asiento y jugar con comodidad.

Ejemplo de videojuego en Android Auto Google El Androide Libre

Teniendo en cuenta que las partidas serán cortas porque no vamos a pasar mucho tiempo dentro del coche, los juegos podrán guardar la sesión y recuperar el estado en el que estaban cuando volvamos, por lo que no deberíamos perder nuestro progreso solo porque tenemos que irnos.

El principal requisito para ejecutar juegos en Android Auto es que nuestro smartphone tenga Android 15 o superior; en ese caso, deberíamos encontrar la sección de juegos en la pantalla del coche a lo largo de los próximos días y semanas (ya que esta actualización, como es lo habitual, no es inmediata para todo el mundo).

Sin embargo, no encontraremos todos los juegos disponibles en Android, ya que Google tiene que aprobar cada uno por separado y el desarrollador tiene que solicitarlo. Por el momento, en la lista de juegos compatibles con Android Auto nos encontramos algunos títulos populares como Angry Birds y Candy Crush Saga, además de juegos educativos para niños.