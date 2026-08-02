El invento para el collar que te avisa al móvil si tu perro o gato sale del jardín o se pierde: puedes hablarle a distancia

Pese a que en España es conocida por sus aspiradoras, la empresa MOVA acaba de incorporar un nuevo producto a su catálogo pensado para el cuidado de mascotas. Se trata de SureTrack Pro, un localizador GPS pensado para perros y gatos que pesen más de 3,5 kilos.

El dispositivo se engancha al collar del animal y pesa apenas 36 gramos. Su diseño busca pasar desapercibido, como una chapa más, sin incomodar durante los paseos o el juego.

La propuesta de SureTrack Pro combina varias tecnologías de localización. Utiliza GPS, AGPS, LBS, Bluetooth y Wi-Fi para ofrecer una ubicación con una precisión aproximada de diez metros en condiciones óptimas.

Las actualizaciones de posición se producen cada 5 segundos. Esto permite seguir al animal casi en tiempo real, tanto en el parque como en zonas urbanas con mucho tráfico de señales.

Una de las funciones más llamativas es la llamada de seguimiento instantánea. Desde la aplicación, el propietario puede llamar al localizador para que este responda de forma automática y así escuchar lo que ocurre alrededor de la mascota.

Esa misma vía de comunicación permite enviar mensajes de voz grabados por el dueño. La idea es poder llamar al animal a distancia, interrumpir una conducta molesta o simplemente tranquilizarlo cuando se queda solo en casa.

El sistema también incorpora zonas de seguridad configurables. El usuario puede marcar hasta cuatro áreas, como el jardín o una ruta habitual de senderismo, y recibir un aviso si la mascota sale de ellas o si el localizador se desprende del collar.

App de MOVA SureTrack Pro MOVA El Androide Libre

A esto se suma un apartado de monitorización de actividad basado en inteligencia artificial. La aplicación registra la distancia recorrida, las calorías quemadas y el tiempo de movimiento, y permite fijar objetivos diarios de ejercicio.

Con esos datos se genera además un mapa de calor de los lugares que más frecuenta el animal. Según MOVA, esta información ayuda a detectar rutas favoritas, zonas de descanso y posibles cambios de comportamiento.

En cuanto a la resistencia, el localizador cuenta con certificación IP67. Esto significa que aguanta el polvo y una inmersión puntual en agua dulce de hasta un metro durante media hora, aunque no está pensado para el buceo ni para el agua salada.

La batería, de 600 mAh, promete hasta 7 días de autonomía en modo de bajo consumo. La carga completa se realiza en dos horas a través de un cable con conector magnético.

MOVA SureTrack Pro MOVA El Androide Libre

Para localizar el dispositivo en condiciones de poca luz, SureTrack Pro incluye una luz LED y una señal sonora. Resulta útil en paseos nocturnos o cuando la mascota se esconde entre la vegetación.

La conectividad depende de una eSIM basada en la nube, compatible con más de 390 operadores en todo el mundo. Esto permite que el seguimiento funcione tanto dentro de España como durante un viaje al extranjero.

El dispositivo es compatible con Android 8.0 o superior y con iOS 13.0 o superior. La aplicación también permite compartir la ubicación y las alertas con otros miembros de la familia sin límite de usuarios.

El precio del localizador es de 89 euros, aunque MOVA lo señala como una rebaja frente a un precio habitual de 99 euros. A esa cifra hay que sumar una suscripción obligatoria, que se vende por separado y da acceso a las funciones de seguimiento.

Dispositivo y zona de aviso MOVA El Androide Libre

Existen tres planes de suscripción disponibles. El anual cuesta 8 euros al mes facturados como 96 euros al año, el de dos años baja a 6,66 euros mensuales y el de tres años queda en 6,11 euros al mes.

Durante el periodo de lanzamiento, del 22 de julio al 16 de agosto, la primera mensualidad de suscripción es gratuita. MOVA también ofrece una prueba gratuita de treinta días del plan anual para quien quiera probar el servicio antes de pagar.

En la caja se incluyen, además del propio localizador, dos tapones de silicona, dos broches para collar, un cable de carga y el manual de usuario. El ancho de collar compatible llega hasta los tres centímetros.