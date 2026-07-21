5 chollos en tecnología con financiación al 0% TAE con Facilitea

Hay un momento en el que el móvil empieza a ir lento, la batería aguanta menos de lo que te gustaría o simplemente te apetece un cambio, y ahí surge siempre la misma duda: ¿lo compro ya o espero a tener el dinero ahorrado? Con Facilitea, la tienda online de CaixaBank (exclusivo para clientes), ya no tendrás que hacerte nunca más esa pregunta. Puedes llevarte el dispositivo hoy mismo y repartir el pago en cuotas mensuales sin que te cobren un céntimo de más, porque su financiación al 0% TAE funciona exactamente así: divides el precio en cómodas cuotas, pero pagas el mismo precio sin cargos extra.

Y no hablamos solo de móviles. En su catálogo conviven marcas como Samsung, Apple, Xiaomi, Dyson o Nintendo, así que da igual si lo que necesitas es tecnología, algo para casa o un capricho concreto. Lo que sí conviene tener en cuenta antes de comprar son estas ventajas, porque marcan bastante la diferencia:

Puedes fraccionar el pago con 0% de intereses en los productos que forman parte de la promoción.

en los productos que forman parte de la promoción. El catálogo no deja de crecer, desde electrónica hasta pequeños electrodomésticos de las marcas que ya conoces.

Los envíos y las devoluciones no cuestan nada si eres cliente.

Acceder es muy fácil, desde la APP: Home > Contratar > Dentro de Beneficios CaixaBank > Facilitea

Dicho esto, vamos a lo concreto. Hemos estado mirando qué productos tienen ahora mismo mejor precio frente al resto del mercado, y hay cuatro que destacan claramente sobre los demás porque su descuento supera el 15% respecto a lo que cuestan en otras tiendas.

Samsung Galaxy S25 FE 256GB

Caixabank Facilitea Caixabank Facilitea

Si buscas un móvil potente sin pagar el precio de un buque insignia, el Samsung Galaxy S25 FE es de esas opciones que no defraudan. En Facilitea lo tienes por 439 euros, o lo que es lo mismo, 43,90 euros al mes durante 10 cuotas sin intereses. Y aquí el dato que importa, su precio está un 32% por debajo de la media de la competencia, que ronda los 641 euros por un modelo equivalente.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de gran fluidez y colores intensos.

Rendimiento sobresaliente gracias a su procesador de última generación.

Funciones de Galaxy AI integradas para hacer la vida más fácil en el día a día.

Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB

Samsung Galaxy S26 Ultra Caixabank Facilitea

Para quien quiere lo mejor de lo mejor, ahí está el Samsung Galaxy S26 Ultra, la referencia dentro de la gama premium de Android. En Facilitea puedes hacerte con él por 999 euros, financiándolo en 10 cuotas de 99,90 euros al mes al 0% TAE. Su precio está un 23% por debajo de la media del sector, donde este modelo suele rondar los 1.299 euros.

Cámara de altísima resolución, pensada para quienes no quieren perderse ni un detalle.

Pantalla de gran tamaño con un brillo espectacular, incluso en exteriores.

Potencia de sobra para multitarea, juegos exigentes o edición desde el propio móvil.

Auriculares Samsung Galaxy Buds4 Pro

Samsung Galaxy Buds4 Pro Caixabank Facilitea

Un buen móvil pide unos buenos auriculares, y los Samsung Galaxy Buds4 Pro son la mejor opción. En Facilitea cuestan 180 euros, con la opción de pagarlos en 10 cuotas de 18 euros al mes sin intereses. Su precio se sitúa un 20% por debajo de la media de la competencia, que está en torno a los 224 euros.

Cancelación de ruido activa de alto nivel, ideal para el transporte público o la oficina.

Sonido nítido y equilibrado, pensado para música, llamadas y contenido multimedia.

Diseño cómodo para llevarlos puestos durante horas sin notarlos.

Tablet Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB wifi Gris

Samsung Galaxy Tab A11+ Caixabank Facilitea

Para ver series, leer, trabajar o simplemente desconectar del móvil, la Samsung Galaxy Tab A11+ es una opción muy equilibrada entre precio y prestaciones. Está disponible en Facilitea por 189 euros, con 10 cuotas de 18,90 euros al mes sin intereses, y su precio queda un 16% por debajo de la media del mercado, que se sitúa cerca de los 226 euros.

Pantalla amplia, perfecta para series, lectura o videollamadas.

Batería con autonomía de sobra para pasar el día fuera de casa.

Un peso y un formato pensados para llevarla a todas partes.

Un extra para los amantes del gaming: Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Caixabank Facilitea

Si hablamos de financiación, hay un caso que merece mención aparte: la Nintendo Switch 2. Aunque su precio va en línea con la media del mercado, Facilitea la pone a tiro con financiación al 0% TAE en 10 cuotas de 45,90 euros al mes, así que si estabas esperando el momento para hacerte con ella, no dejes pasar esta oportunidad porque en septiembre sube de precio.

Los móviles, las tablets y los auriculares son solo una parte de todo lo que puedes encontrar en Facilitea, la plataforma de tecnología de CaixaBank. También hay portátiles, relojes, consolas o electrodomésticos de marcas como Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Sony o Dyson. Ahora renovarte, incluso con dispositivos premium, es mucho más accesible gracias a la financiación al 0% TAE. Así de fácil.

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