Orange se cae durante una hora: la operadora dejó de funcionar y su televisión sufre un apagón en plena noche de Champions

La caída de servicio comenzó pasadas las 20.30 horas y afectó a toda España.

El operador de telecomunicaciones Orange ha sufrido una caída del servicio en la noche de este miércoles que ha impedido a los clientes tanto conexión de datos como ver su servicio de televisión.

La caída ha coincidido con la jornada de Champions League, con lo que los clientes no pueden ver los partidos agendados.

Según los reportes de Downdetector, la caída de servicio de Orange comenzó pasadas las 20.30 horas y ha ido en aumento conforme avanzaba la jornada de Champions. Finalmente el servicio volvió a la normalidad en torno a las 21.45.

Caída del servicio de Orange este miércoles. Downdetector

El 66% de las incidencias reportadas fueron relativas al servicio de televisión, mientras que las relativas al WiFi y a los datos móviles eran el 17%.

Según los reportes, la incidencia ha afectado a toda España.

Esta caída del servicio es la segunda que sufre el operador en menos de una semana.

Hace escasos 6 días Orange sufrió una caída del servicio durante unas dos horas que afectó a las llamadas frente a otros operadores.