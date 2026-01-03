El útil mapa interactivo para localizar balizas V-16 en carretera y planificar mejor tus viajes por España

Con la llegada del nuevo año 2026, España estrena nueva medida: la obligación de portar las polémicas balizas V-16 homologadas y conectadas en el vehículo para usarlas en caso de accidente.

Unos dispositivos que han atraído todo tipo de miradas críticas entre los usuarios, y que se convierten en el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en calzadas.

Ante la escasa visibilidad que estas pueden presentar en según qué situaciones, los usuarios están recurriendo a un mapa interactivo para ver las balizas actualmente operativas en España, tanto las activas como las recientes.

Con este mapa verás balizas en el terreno

Este mapa interactivo se presenta en una web tremendamente sencilla: mapabalizasv16.es. En ella, tenemos una interfaz ultra minimalista que cumple su función y nada más: mostrarnos balizas.

En el mapa vemos dos tipos de balizas V-16: las balizas activadas recientemente (es decir, que han sido usadas hace poco) y las que están totalmente activas en este momento. Arriba, tenemos un botón para actualizar.

Captura de pantalla del mapa. Manuel Fernández Omicrono

La idea es simple. Cada poco, la web se actualiza para mostrar las balizas que han estado activadas hace un tiempo y las que aún están activas. Todo ello con un mapa de iconos muy sencillo de seguir.

Lo mejor es que este sistema tiene una integración triple con Google Maps, Apple Mapas y la app de navegación Waze. Si pulsamos en una baliza, la ficha nos mostrará todos los datos referentes a estos sistemas.

Por ejemplo, si pinchamos sobre una baliza V-16 recientemente conectada, nos dirá hace cuánto se publicó su última señal, la carretera en la que se activó, el punto kilométrico, el sentido y la orientación.

También nos revelará la comunidad en la que se encuentra, el municipio y la provincia. Hasta podemos compartir esta ubicación de diferentes maneras, por ejemplo a familiares o amigos.

Ficha de una baliza activada. Manuel Fernández Omicrono

¿Para qué necesitamos tanta información? Sencillo: una baliza V-16 equivale a un coche paralizado en una vía, a causa de muchos factores. Avería, accidente, siniestro completo, etcétera.

Este mapa es tremendamente útil si vamos a hacer un viaje de carretera largo, ya que nos permite saber dónde hay coches paralizados en la vía que hay que sortear. Y no solo por los vehículos estacionados.

Es posible que estas balizas señalicen un accidente, lo que puede agravar enormemente la situación para el resto de conductores. Saber de antemano que existe una posibilidad así nos ayuda a planificar mejor los viajes.

Esta web está basada en Leaflet, una librería de JavaScript de código abierto específicamente diseñada para hacer mapas interactivos optimizados para todo tipo de plataformas.