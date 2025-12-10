El tradicional sorteo de Navidad que une a millones de españoles: ahora, a golpe de clic con TuLotero

Imagen de una persona con el décimo de El Androide Libre en TuLotero. TuLotero.

TuLotero se posiciona como la plataforma más segura y versátil para participar en el sorteo del 22 de diciembre, ya que, desde su app, es posible comprar décimos, cobrar premios y compartir participaciones con familia y amigos mediante la creación de grupos, sin líos de última hora.

Cada año, cuando diciembre asoma en el calendario y las calles comienzan a llenarse de luces navideñas, vuelve una de las tradiciones más queridas por los españoles: la lotería de Navidad.

Con TuLotero, cualquier usuario puede adquirir sus décimos, comprobar los resultados en directo y, si la suerte les acompaña, recibir sus premios de forma inmediata y segura desde sus casas.

Peña especial

Este año, TuLotero ha renovado su iniciativa especial con nuestros lectores, debido a que han puesto en funcionamiento una peña exclusiva para todos ellos, igual que el año pasado.

Nuestro número es el 13366 y todos los nuevos usuarios que introduzcan el código "Androide" tendrán una participación gratuita de 1€ en el número de la peña. Las personas que ya estén registradas en la plataforma también podrán comprar estas participaciones por solo 1€.

TuLotero es ya una referencia consolidada, puesto que se trata de una plataforma que ya ha vendido el premio 'Gordo' 50 veces, con más de 550 millones de euros entregados en este y otros sorteos. Además, en la actualidad, opera con más de 1.000 administraciones asociadas de todo el país.

La empresa cuenta con una app que está disponible para todos los teléfonos móviles, tanto en la Apple Store como en la Play Store.

La app también permite crear grupos con amigos, familiares o compañeros para jugar en conjunto, con chat integrado y reparto automático de premios sin comisiones. Esto convierte a TuLotero en la solución perfecta para los que juegan números en grupo, ya que facilita el proceso de compra y reparto de dinero sin papeles perdidos o cálculos de última hora.

En este sentido, cabe recordar que la plataforma que ha otorgado premios entre otras peñas dentro de la app, como el millón que repartió entre la peña de Forocoches (10.000 participantes) cuando ganaron el Euromillón.

Décimo físico o digital

La versatilidad de la plataforma también permite a los usuarios elegir si quieren guardar sus boletos en formato digital o recogerlos físicamente en la administración correspondiente. Todo ello en un entorno rápido, intuitivo y protegido.

Como novedad, la compañía ha incorporado recientemente a su catálogo de sorteos Quinigol y Lototurf, a los que también se puede acceder fácilmente desde la app.

En los últimos años, TuLotero ha repartido el 'Gordo' en varias ocasiones pero, además, la plataforma también ha entregado otros premios como el premio del Niño (2018, 2021, 2023, 2024), el superbote de 130 millones de Euromillones en 2020; el primer Eurodreams de 20.000 euros al mes ganado en España y 40 millones de euros en la Primitiva en 2021.

Con su excelente historial, no es extraño que cada vez haya más personas que elijan vivir su ilusión por el sorteo de Navidad del 22 de diciembre desde la app de TuLotero. Ahora, disfrutar de la magia de este día es mucho más cómodo y seguro con esta plataforma.