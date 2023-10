Aprovecha el Amazon Prime Day para hacerte con los dispositivos favoritos de Xiaomi

España fue el segundo país del mundo donde más crecieron las ventas por internet durante el primer trimestre del 2023, según un informe de la compañía Salesforce. En concreto, en un 19%. Y de entre todos los sectores en los que se realizan pagos desde el smartphone, la electrónica y los electrodomésticos para el hogar, cómo no, continúan en el top 5. Amazon es uno de los canales por excelencia entre el público asiduo a las compras por internet por su amplia oferta de artículos y precios y por su inmediatez. Queremos todo nuevo y cuanto antes.

Por eso, este mes de octubre se plantea interesante para los que estén pensando en renovar o comenzar a adentrarse, por ejemplo, en un nuevo dispositivo tecnológico gracias al Amazon Prime Day que se celebra el 10 y el 11 de este mes. Tal y como avanzan las tecnologías, el lema ‘renovarse o morir’ le va perfecto. Este tipo de artículos se quedan obsoletos cada vez antes y las compañías especializadas, además, lanzan asiduamente nuevos productos para hacer la vida más fácil al consumidor. La competencia, pues, está servida así que la clave está en saber encontrar ese balance entre calidad y precio que mejor vaya con nosotros y con lo que buscamos.

Xiaomi será uno de los principales protagonistas del Amazon Prime Day 2023 así que tanto si eres fan de la compañía como si te apetece ‘bichear’ entre sus novedades, estará presente con importantes descuentos tanto en sus smartphones como en sus productos de ecosistema.

Renueva tu smartphone

Uno de los últimos móviles de gama media de Xiaomi es Redmi Note 12 así que empezamos fuerte (spoiler: no estamos hablando de un modelo antiguo ahora rebajado). Redmi Note 12 estará disponible por 139,99 euros en su versión 4+64GB, en los colores azul y gris. Mientras el modelo 4G en la versión 4+64GB se podrá obtener por 229,99 euros, una importante rebaja con respecto a sus actuales 229,99 y 329 respectivamente.

¿Sus características a destacar? La tecnología AMOLED de sus paneles nos permite tener un mayor realismo en los colores y especialmente en el negro así que para ver contenido multimedia resulta perfecto. Gracias al procesador Snapdragon 685, además, se obtiene una gran experiencia multitask en fotografía, juegos, vídeo y streaming. Sin olvidar su batería de 5.000 mAh, de carga rápida y larga duración, así como una triple cámara con sensor principal de 50 megapíxeles.

Otra opción de smartphones que ofrece Xiaomi en este Amazon Prime Day son los de su submarca POCO. Igualmente de gama media, sus modelos de increíbles diseños son los favoritos para los gamers o los más audiovisuales por sus pantallas de gran resolución, sus poderosos procesadores y sus potentes baterías.

Entre sus oportunidades más atractivas está POCO M5 en su versión 4+64GB, con un precio de 109,99 euros frente a los 189,99 de su precio actual. Por su parte, el mismo modelo, pero con mayor capacidad (su versión 4+128GB), tiene cerca de 100 euros de descuento sobre su precio actual hasta situarse en 129,99 euros.

Por si fuera poco, la gama X de POCO también tiene una gran presencia en esta ocasión especial. Los interesados podrán hacerse con POCO X5 5G en su versión de 8+256GB por 289,99 euros frente a su precio original de 399,99 euros.

Conectividad y ámbito doméstico

Si hay algo cómodo y práctico que ha revolucionado las comunicaciones y las conexiones últimamente más allá de los smartphones es la pulsera inteligente para medir el ritmo cardiaco, los pasos, entrenamientos... En el caso de Redmi Smartband 2 de Xiaomi, más allá de sus características técnicas (resistente al agua hasta 50 metros, con pantalla a mitad de camino entre la plana y la ovalada, bluetooth 5.1 o más de 30 tipos de entrenamientos), el diseño destaca por su elegancia y comodidad y los colores vibrantes que ofrece. En este Amazon Prime Day, concretamente, destaca la promoción de Redmi Smart Band 2 por el imbatible precio de 24,99 euros en color verde oliva (más de 10 euros de descuento).

En el ámbito doméstico Xiaomi lleva igualmente años innovando. Por eso, no faltarán algunos de sus hits en este Amazon Prime Day. Empezamos por Smart Air Fryer Pro 4L, ya que últimamente este electrodoméstico se ha convertido en la solución rápida y eficaz (además de más sana) en muchos hogares. Hasta cinco comensales podrán disfrutar de comida saludable y una parrilla exclusiva además de una ventana transparente para tener un control visual del cocinado, sistema de circulación de aire caliente 360 grados de alta velocidad y una potencia de 1.600 W, entre otras virtudes. Todo disponible a partir del día 11 por 72,99 euros.

Para hacer la limpieza en el hogar más sencilla, encontramos la aspiradora con planificación inteligente Xiaomi Robot Vacuum Mop S12, que podrá obtenerse por 199,99 euros, 100 euros menos que habitualmente.

Por último, no podemos obviar la movilidad y la sostenibilidad en los desplazamientos. Para esto, no hay duda: un patinete eléctrico. Xiaomi Electric Scooter 4 Go es uno de los últimos lanzamientos de la compañía en esta gama con autonomía de 18 kilómetros, motor de hasta 450W, doble freno y tres modos, entre otras características, que estará disponible por 239,99 euros.

Si ya de por sí la relación calidad y precio es lo que caracteriza a Xiaomi habitualmente, el próximo 11 y 12 de octubre será la oportunidad más exclusiva para hacerse con alguno de estos artículos a través de Amazon.

