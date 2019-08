Disney se desploma en España: su beneficio cae un 73% en dos años

Disney, una de las mayores multinacionales del entretenimiento del mundo, no logra carburar en España. Las cuentas anuales de la compañía depositadas en el Registro Mercantil indican que los negocios de la dueña de Star Wars y Marvel ganó 3,1 millones de euros en nuestro país durante el ejercicio 2018 -que terminó el pasado 30 de septiembre-, lo que significa una reducción del 61,8% en un año y del 73% desde 2016.

Estas cifras se producen pese a que la facturación de la compañía ha crecido en este periodo un 1% hasta los 252 millones de euros, lo que Disney achaca al aumento de sus costes operativos. En la península ibérica, el grupo opera mediante dos compañías: The Walt Disney Company Iberia SL, que agrupa todo el negocio audiovisual, los estrenos de cine y el merchandising, y The Disney Store Spain SL, que recoge la actividad de todas sus tiendas.

La primera es la que genera el grueso de la facturación con 220,2 millones (un 5,5% más desde 2017) y 2,3 millones de beneficios, mientras que la segunda factura 32,2 millones (un 4,9% menos) con 733.000 euros de beneficio. En el caso de la The Walt Disney Company Iberia SL, sus gastos de explotación aumentaron hasta los 242 millones, frente a los 233,7 millones del año anterior, un 3,5% más.

En esta línea, el Ebitda de esta compañía (gastos operativos antes de impuestos) cayó desde los 9,7 millones hasta los 4,7 millones de euros en el curso 2018. Una situación que ha obligado a su matriz, The Walt Disney Company Limited, a realizar una aportación a la sociedad de 5.519.000 euros.

Retos de Disney en 2019

Respecto de sus ingresos The Walt Disney Company Iberia SL indica que el incremento del importe neto de la cifra de negocios “está ligado principalmente al sector de venta de contenido audiovisual, canales televisivos y de distribución cinematográfica, mientras que el área de productos de consumo y retail ha caído con respecto al año pasado”.

En España, Disney tiene un canal en abierto (Disney Channel) que emite a través de su participación en Net TV, de Vocento; tiene un acuerdo con Movistar para emitir Movistar Disney y alquila canales temáticos que emite en plataformas de pago. Ello, además de los beneficios por sus estrenos en Cine, la venta de merchandising y su red de 14 tiendas en nuestro país.

Respecto de los retos para este curso, la compañía advierte de que debe completar el proceso de adquisición de las entidades del grupo FOX en España y “lograr una exitosa integración”, consolidar la posición de liderazgo de los canales Disney en todas las plataformas aumentando la audiencia y reforzando el contenido local y reforzar los acuerdos estratégicos a largo plazo existentes con los líderes del mercado en todos los sectores y buscar nuevas oportunidades.

Macroinspección de Hacienda

La compañía indica además que durante el ejercicio 2018 finalizó la macroinspección de la Agencia Tributaria iniciada en el ejercicio 2017, con la firma de cinco actas de conformidad. En relación al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2012 a 2015, se derivó un importe a devolver a favor de la Sociedad de 2,5 millones de euros. En el IVA de 2013 a 2016 no se derivó ningún importe, ni a devolver ni a ingresar.

En relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a los ejercicios 2013 a 2016, no derivó importe alguno a ingresar o devolver. En el Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a los ejercicios 2013 a 2014, la sociedad pagó 5,5 millones a Hacienda. Finalmente, en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a los ejercicios 2013 a 2016, no derivó importe alguno a ingresar o devolver.

Del mismo modo, la sociedad tiene pendientes de inspección el IVA de los años 2017 y 2018, el Impuesto de Sociedades de 2016, el IRPF del 2017 a 2018 y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes del 2017 a 2018.

The Walt Disney Company Iberia SL pagó 2,3 millones de euros en Impuesto de Sociedades en España durante el pasado ejercicio, frente a los 3,4 millones de 2017. Este descenso se explica por la caída en los resultados operativos.