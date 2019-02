Vocento endurece su muro de pago y deja en abierto solo cinco noticias

El grupo Vocento ha dado este año un nuevo paso en su estrategia por cobrar por sus contenidos digitales. Durante los primeros días de enero, el editor de ABC ha endurecido el muro de pago que actualmente mantiene en El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés e Ideal de Granada. Es así como desde este mes solo se pueden consultar cinco artículos gratuitos en cada diario, lo que les deja en un sistema casi totalmente de pago.

El primer diario en aplicar el sistema de suscripción ON+ en Vocento fue El Correo a finales de 2015 y comenzó con 40 artículos gratuitos, que se han ido reduciendo paulatinamente en los últimos cuatro años hasta llegar casi al pago total este mes de enero, junto a otras tres cabeceras regionales del grupo.

En paralelo, el proyecto incluye reforzar los contenidos premium para suscriptores. En este sentido, cada diario ha reforzado sus equipos para elaborar reportajes y noticias exclusivas para suscriptores y así enriquecer su oferta de contenidos de pago.

Implantación del pago en el resto de regionales

El objetivo es que todos los regionales tengan este modelo, pero en Vocento son conscientes de que hay que apostar primero por cabeceras que mantienen el liderazgo en sus respectivas regiones y que no tengan una competencia demasiado fuerte que les pueda quitar audiencia.

Es por ello que la aplicación del modelo de pago en el resto de cabeceras será escalonado durante todo lo que resta de 2019 y hasta tener los doce diarios regionales de Vocento con muro de pago antes de verano de 2020.

No obstante, el muro de pago de La Verdad, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio, Las Provincias y La Voz será algo más poroso que el resto de cabeceras. El sistema ON+ de estos ocho diarios tendrá diez artículos en abierto, como una manera de no generar un impacto demasiado negativo en sus audiencias, acostumbradas hasta el momento al gratis total.

Positiva valoración del pago por contenidos

Vocento da este paso porque creen que su primer acercamiento al pago por contenidos ha sido satisfactorio. El tráfico de sus cabeceras no se ha visto particularmente resentido y el número de suscriptores crece a buen ritmo. De momento, los cuatro diarios que utilizan el sistema de suscripción +ON tienen 22.000 suscriptores, un crecimiento del 46% en un año.

Respecto de la rentabilidad, en el grupo reconocen que el modelo de pago por sí solo no puede mantener todavía a las redacciones digitales, pero la fuerte implantación de sus ediciones impresas hace sostenible la apuesta. De hecho, uno de los principales objetivos con ON+ es conocer los perfiles de sus lectores en internet -la mayor demanda de los anunciantes en estos momentos- y esto solo se consigue fidelizando suscriptores.

En relación a la competencia, El País ultima su modelo de pago. Según publicó este periódico, en su primera fase su principal objetivo será conseguir suscriptores con un modelo muy flexible, a un coste muy bajo y con relativamente pocos artículos cerrados al pago. En el mercado se estima que, una vez lanzado el muro de pago de El País, otros competidores como La Vanguardia, ABC o El Mundo, optarán por iniciativas similares.

'ABC' y 'El Mundo' lo están estudiando

El diario de Vocento sólo debe aplicar el modelo ON+ y adaptar esta herramienta a su diario nacional no tomaría demasiado tiempo. No obstante, en la cabecera ha indicado en muchas ocasiones que no dará el paso si no lo hacen sus principales competidores. La Vanguardia indicó hace seis meses que en su proyecto de refundación digital estaba incluido el pago por contenidos digitales.

En el caso de Unidad Editorial es el que menos pistas ha dado y en el sector se desconoce cuál será su siguiente paso, aunque se especula con que están trabajando en esta línea para poder tener un muro de pago operativo antes del verano.

Por su parte, EL ESPAÑOL viene aplicando desde su lanzamiento en 2015 un sistema de suscripción similar al que quiere implementar El País, un modelo de negocio con ingresos mixtos que cuenta, en estos momentos, con 11.000 suscriptores en activo.