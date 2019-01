DAZN se estrena en España con un catálogo (muy) reducido y cortes de señal

DAZN, el “Netflix de los deportes” se ha estrenado esta semana en España, aunque todavía a medio gas. La plataforma ya se puede ver en nuestro país con un precio de 7,99 euros, aunque con un catálogo eventos muy reducido, con cortes de señal, retardo de eventos en directo y sin buena parte de las prestaciones que ofrecen las plataformas de pago en España. Lejos de la experiencia de usuario que ofrecen otras OTT como HBO, o la propia Netflix con la que algunos medios le comparan.

El primer mes es gratis si el usuario se da de alta en estos días, aunque -según ha constatado este diario- por el momento no tiene a disposición de sus suscriptores los grandes eventos prometidos. En el caso de MotoGP, las carreras no empiezan hasta marzo y en cuanto a la Premier y la Euroliga, tienen los derechos pero a contar de las próximas temporadas.

De esta manera, su actual catálogo a la espera de MotoGP es bastante reducido y se circunscribe a sólo seis deportes y pocos: carreras de caballos, artes marciales, tenis, boxeo y fútbol. En el caso de las carreras de caballos cuentan con Royal Ascot y una única carrera en inglés; en artes marciales tienen el Ultimate Fighting Championship y dos peleas; en tenis tienen eventos como el Moorilla Hobart International Women Single y el Apia International Sidney Women, con solo tres partidos.

Boxeo, motor y problemas con la plataforma

En el caso del boxeo tienen dos peleas, Andrade vs Akavov y Munguia vs Inoe. Uno en biblioteca y el segundo anunciado para el sábado en directo. En cuanto al fútbol tiene la EFL Championship, la Carabao Cup y la Emirates Cup con siete partidos en biblioteca y otros once partidos en directo anunciados para las próximas semanas.

Finalmente, en motor tienen disponibles la FIA World Rally, FIM MotoGP World Championship con eventos anunciados para la próxima semana y febrero. De MotoGP hay varios vídeos resúmenes (en Español) y Hightlights shows (con subtítulos en Español) sobre la temporada 2018.

Respecto de la usabilidad de la plataforma, diferentes foros en internet indican que la experiencia no es de las mejores. Al intentar cargar los partidos de fútbol en directo en calidad HD, se llega a cortar hasta un par de veces cargando el streaming. Los directos se tienen que reanudar hasta tres veces porque se corta o se quedan paralizados. Del mismo modo, solamente algunos contenidos están disponibles en español.

Latencia y sin 4K ni grabaciones

Los contenidos no están en 4K -ni lo están en el resto del mundo- y muchos usuarios han advertido de la latencia de emisión de contenidos, que puede llevarles a ver un gol varios segundos después de que se haya producido. Los servicios de DAZN tampoco ofrecen opción de multiaudio ni grabación de siete días.

No hay contenido en UHD/4K; nada de multiaudio, lo que -según quienes han probado la plataforma- le convierte en una experiencia de consumo de contenidos muy por debajo de las actuales OTT que operan en España.

Con todo, DAZN dice que comenzarán oficialmente su andadura en marzo en España y que de momento solo están en pruebas. De hecho, en su web oficial siguen indicando que sus emisiones "oficiales" no arrancarán hasta esta fecha. Para ello, quedan dos meses, aunque con una mayor concurrencia de usuarios. Un gran reto por delante.