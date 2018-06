La Ser busca recambio a Toni Garrido un año después de sustituir a Gemma Nierga

Cadena Ser quiere emprender cambios importantes en sus mañanas a partir de la próxima temporada y así detener la sangría de oyentes que se ha instalado en el programa en los últimos meses. Los resultados del EGM de abril reflejaron un desplome de 127.000 seguidores en Hoy por Hoy, un dato que le situó en los 2.871.000 fieles y una caída del 4,1% respecto de los datos de diciembre.

El problema es que aún no tienen claro cómo abordarán estos cambios. La opción de hace un par de meses pasaba por hacer una revolución total con la salida de Pepa Bueno tras ocho años al frente de la primera hora de Hoy por Hoy, pero tras las últimas reuniones su figura se ha consolidado y, por contra, ha quedado en el aire la continuidad de su compañero Toni Garrido.

Fuentes de Prisa Radio consultadas por EL ESPAÑOL indican que a día de hoy no está asegurada la continuidad de presentador fichado hace un año para sustituir por sorpresa a Gemma Nierga en el segundo tramo de Hoy por Hoy. Estas mismas fuentes agregan que esto no significa que su salida esté decidida, pero agregan que es probable que no continúe si es que se le encuentra un sustituto del agrado del equipo directivo.

La opción de Macarena Berlín

De hecho, otras fuentes indican que ya se le está buscando un recambio y que incluso se tantea a Macarena Berlín -sustituta de Pepa Bueno en las mañanas- como su sustituta. En la Ser se cree que Toni Garrido no se ha adaptado a la dinámica de la cadena y que los objetivos con su fichaje no se han cumplido. En el último EGM perdió 42.000 oyentes.

No obstante, contractualmente la salida de Toni Garrido no es fácil ya que el presentador firmó en junio pasado un contrato -junto con su productora Animal Makers- para la realización del espacio llevándose el programa de Barcelona y Madrid. Además, Animal Makers realiza Yu, no te pierdas nada el programa patrocinado por Vodafone en Los 40.

Con todo, respecto de la continuidad de Pepa Bueno sí que hay más claridad. A diferencia de lo que pasa con Toni Garrido, donde nadie asegura su permanencia, fuentes de la Ser cierran filas en torno a Pepa Bueno: “Seguirá la próxima temporada”, confirman en la emisora. Ello pese a que a que la periodista perdiese 119.000 oyentes en su franja de emisión en el último EGM.

Problemas para encontrar un sustituto

¿Qué ha pasado? En el sector se cree que la Ser ha fracasado en su búsqueda de un sustituto a Pepa Bueno. Primero se habló de Javier del Pino -que bate récords todos los EGM en A vivir, el magazine matinal de los fines de semana de la Ser- y luego de Ángels Barceló, presentadora de las noches de Hora 25 desde enero de 2008 en sustitución de Montserrat Domínguez. ¿Seguirá Pepa Bueno? Fuentes fuera de la cadena creen que está todo abierto hasta el comienzo de la nueva temporada.

Los cambios en las mañanas -y en la parrilla de la Ser- son el último engranaje en la avalancha que ha sufrido Prisa en los últimos meses. Primero fue la llegada de Manuel Mirat como nuevo consejero delegado en verano del año pasado, luego fue el desembarco en enero de Pedro García Guillén como consejero delegado de Prisa Radio y de Alejandro Martínez Peón en Prisa Noticias y finalmente la salida de Juan Luis Cebrián en mayo y de Antonio Caño (ex director de El País) en junio.

En el caso de la Ser, desde febrero el histórico Daniel Gavela trabaja en la nueva parrilla tras asumir nuevamente como director general y sustituir a Vicente Jiménez. En esas mismas fechas asumió Vicent Argudo como responsable de las cadenas musicales de la Ser, reemplazando a Eva Cebrián, hija de Juan Luis.