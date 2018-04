Revolución en Onda Cero: Lucas pasa a la noche y Alsina se queda con toda la mañana

Vientos de cambio en la parrilla de Onda Cero. En estos momentos la emisora de Atresmedia trabaja en los últimos ajustes a su programación de cara a la próxima temporada 2018-2019 y prepara modificaciones de calado. La principal revolución se produciría en las mañanas de la emisora: Juan Ramón Lucas abandonaría Más de Uno y pasaría a presentar La Brújula por la noche.

Esto significa que Carlos Alsina asumiría la dirección de toda la franja de la mañana desde las seis hasta las 12.30 horas, según ha adelantado Crónica Global y ha confirmado EL ESPAÑOL. El objetivo es poner en marcha estas modificaciones en septiembre, con el comienzo a la nueva temporada, y el objetivo es dar un nuevo impulso a la parrilla de la emisora.

No obstante, desde la cadena apuntan a este periódico que la operación no está cerrada todavía y que las partes involucradas no han firmado. Es una de las líneas más sólidas en las que se trabaja y todo apunta a que el plan tomará forma, pero todavía faltan por cerrar algunos flecos.

Mariano Rajoy junto al periodista Carlos Alsina en el estudio de Onda Cero en una imagen de archivo.

'Más de uno' registra 1,3 millones de oyentes

Esto supondría romper la pareja radiofónica que Onda Cero puso en antena en abril de 2015, pocos días después de la marcha de Carlos Herrera a Cope. Carlos Alsina se encargó de la primera parte del programa con un sello más informativo y Juan Ramón Lucas -que fichó entonces por la emisora- se quedó la segunda parte y apostando por el formato magazine. En el último EGM de diciembre registraron 1.309.000 de oyentes, su dato más alto desde la marcha de Herrera.

Desde Onda Cero señalan que estos cambios se producen por una evolución lógica de la actual parrilla. Carlos Alsina es uno de los comunicadores más valorados, dentro y fuera de la casa, y su desembarco como el responsable de toda la franja de mañana es un paso más en el camino que emprendió en 2015 como sustituto de Herrera.

Este periódico ha confirmado además que, de confirmarse estos cambios, Carlos Alsina se enfrentaría al nuevo reto de conducir la parte más cercana al magazine que hasta el momento realizaba Lucas, un cambio de registro en relación a la primera hora de la mañana. En cualquier caso, Alsina ya ha recorrido este camino durante su época al mando de La Brújula.

El futuro de David del Cura

En el caso de Juan Ramón Lucas, el objetivo es que traslade a La Brújula toda su faceta informativa y su apuesta por contenidos de actualidad como ya desplegó en Radio Nacional de España (RNE), donde hizo que el programa de las mañanas (En días como hoy) alcanzara las cotas más elevadas de audiencia de su historia reciente.

En cuanto al actual presentador de La Brújula, David del Cura, la cadena quiere que este cambio se produzca en las mejores condiciones posibles, por lo que se trabaja en buscarle un encaje en los actuales programas de actualidad. En esta línea, otras fuentes apuntan a este periódico que no sería descabellado verle como un apoyo a Carlos Alsina en las nuevas mañanas de Onda Cero.

Columna vertebral de Onda Cero

En la cadena consideran que esta nueva estructura de la parrilla junto a Julia Otero por las tardes y José Ramón de la Morena por las noches, dotarán a Onda Cero de una nueva y sólida columna vertebral apoyada en los cuatro comunicadores estrella.

En el último EGM Onda Cero rozó los dos millones (1.950.000) ganando 57.000 oyentes respecto del anterior registro. Desde la marcha de Carlos Herrera la cadena ha emprendido una lenta pero sostenida recuperación de sus audiencias.