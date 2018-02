Las pequeñas TDT dan un ultimátum al duopolio y amenazan con abandonar Uteca

La relación entre las pequeñas televisiones y Atresmedia y Mediaset ha quedado definitivamente rota, después de la reunión del pasado miércoles de Uteca, la patronal de las televisiones privadas. Un encuentro bronco tras el que se mantienen sin aprobar los presupuestos de la asociación para este año y en el que se ha abierto la puerta a la salida de las cadenas minoritarias.

En estos momentos, el quiebre es total y pocos dudan de que en las próximas semanas podría saltar oficialmente por los aires el delicado equilibrio que se mantiene en la patronal de las televisiones. Un quiebre institucional que podría dar paso -si no se llega a un acuerdo de última hora- a que Atresmedia, Mediaset y Ten se queden como los únicos miembros de Uteca.

Los representantes del duopolio -Alejandro Echevarría y Maurizio Carlotti- volvieron a exigir a Dkiss, 13TV, Vocento y Unidad Editorial que disolviesen su asociación de TDT (Asociación Española de Televisiones Privadas Digitales Terrestres) a la que acusan de competencia desleal. Esta patronal representa exclusivamente a las teles pequeñas, que además tienen representación y hasta una vicepresidencia en Uteca.

Uteca no consideró las demandas de las pequeñas

En un dura discusión, las pequeñas se negaron a mover ficha y a su vez achacaron a Atresmedia y Mediaset que no hiciesen nada en estos últimos seis meses por resolver sus demandas en el seno de Uteca. Como informó EL ESPAÑOL, éstas TDT -que piden un reparto más equitativo de la publicidad televisiva- propusieron llevar a Cellnex un nuevo cobro por el uso del espacio radioeléctrico en que las grandes asumirían parte del coste.

No obstante, desde Uteca no se hizo ningún movimiento en este sentido, a pesar de comprometerse a estudiar la situación. Las pequeñas TDT consideran que el duopolio televisivo no está interesado en realizar ningún movimiento que entorpezca el actual statu quo que les podría llevar a quedarse en 2018 con el 98% de la publicidad en abierto de la teles privadas.

Desde que la patronal de las pequeñas TDT viese la luz en marzo del año pasado, han intentado seguir una estrategia de colaboración con los dos gigantes audiovisuales dentro de Uteca. La principal reivindicación de las pequeñas siempre ha sido buscar un reparto más equitativo de la publicidad, pero en un año el duopolio no solo ha mantenido su cuota de mercado, sino que la ha incrementado.

Las pequeñas enviarán un ultimátum

En vista de que en Uteca no han conseguido nada, las pequeñas enviarán una carta a la directiva de la patronal con sus peticiones, exigiendo que se trabaje en ellas, o si no -anuncian- abandonarán una asociación que ya no les representa. Entre las televisiones que apoyarían esta iniciativa se encuentran Dkiss, 13TV, Real Madrid TV, Veo TV (Unidad Editorial) y Net TV (Vocento).

Las demandas que se incluirán en esta carta son básicamente tres: la primera es limitar la publicidad por hora de doce minutos a solo seis; la segunda es que se permita hacer una pauta única publicitaria de cadenas pequeñas comercializada por Pulsa; y la tercera es que Cellnex rebaje el coste del uso del espectro radioeléctrico.

Actualmente todas las cadenas pagan 5,1 millones anuales por emitir en SD (definición estándar) y las TDT piden pagar un millón fijo y 800.000 euros de variable por cada punto de audiencia que consigan. La carta también se enviará a Cellnex.

Reunión en Moncloa

Debido a los últimos enfrentamientos y considerando la histórica posición de Atresmedia y Mediaset de no mover ficha para no perjudicar su actual posición de dominio, todo parece indicar que no harán suya la agenda de las pequeñas TDT, lo que probablemente genere un cisma y la posterior salida de estas televisiones de la asociación.

Un movimiento que se produciría en paralelo al relanzamiento que se prepara en la Asociación Española de Televisiones Privadas Digitales Terrestres. En estos momentos, se preparan una serie de acciones de difusión y de posicionamiento en la agenda pública. Una de los primeros movimientos ha sido una reciente reunión que han mantenido con la secretaria de Estado de Comunicación Carmen Martínez Castro, a quien se le pidió un encuentro con el presidente Mariano Rajoy para transmitirles sus demandas.

Las pequeñas TDT se sienten perjudicadas por el duopolio televisivo al que le atribuyen la responsabilidad de buena parte de sus pérdidas económicas. EL ESPAÑOL publicó que Trece registró pérdidas de diez millones de euros en 2017 y es probable que cadenas como Dkiss, Ten y Real Madrid TV también hayan cerrado con pérdidas. El sector indica que de no ponerse en marcha soluciones, muchas de estas cadenas podrían verse abocadas al cierre.