James Harding: "Si pagamos por Spotify y Netflix podemos pagar por un periódico"

James Harding (Londres, 1969) es uno de los periodistas más respetados de Reino Unido. Corresponsal de información sobre medios del Financial Times, fue fichado por The Times donde se convirtió en su director más joven con 38 años. Una carrera ascendente que continuó con su llegada a la dirección de BBC News en 2013, cargo que abandonó hace solo un mes.

De visita en Madrid, e invitado por la Universidad de Navarra, mantuvo varios encuentros con periodistas, editores e interesados en el futuro del periodismo, con quienes compartió sus reflexiones. Reuniones en las que hizo gala de un desbordante optimismo que incluso logró contagiar a los más escépticos, entre los que se encuentra este redactor.

Harding cree que la única manera de que el periodismo tenga futuro es dedicar todo el tiempo que sea necesario a realizar historias que aporten valor agregado. Reivindica el slow journalism -algo así como realizar periodismo “a fuego lento”- como la única manera de impulsar a que los lectores paguen por la prensa de calidad, el único eslabón de la industria digital de contenidos que no ha consolidado todavía un modelo de pago.

¿Si pagamos por Spotify y Netflix, por qué no podemos pagar por un periódico?, se pregunta Harding. Y para demostrar su tesis en la práctica y “ser parte de este excitante momento de cambios en el sector”, abandonó BBC News con el objetivo de centrarse en su propio proyecto. En conversación con EL ESPAÑOL, se ha mostrado totalmente convencido de que la prensa se enfrenta a una de las etapas con mayor potencial de crecimiento de toda su historia.

Eres optimista respecto el futuro del periodismo, pero ¿eres tan optimista sobre el futuro de la industria de la prensa?

Soy muy optimista sobre el futuro del periodismo. Si ves en perspectiva lo que ha pasado durante el siglo XXI, se comprueba que el valor de la información y el valor de ser un ciudadano informado está creciendo. Tener información te hace más valioso individualmente, en tu trabajo, en tu familia y en tu país. Ser una persona informada es cada vez más necesario y eso es una buena noticia.

En cuanto a la industria de la prensa las cosas están cambiando muy rápidamente. Uno de los cambios más grandes se está produciendo en la forma en que funciona la industria de la publicidad. Hemos pasado desde los anuncios clasificados en prensa en papel hasta un mercado online dominado por Google y Facebook y afectado por una caída dramática de la inversión. Estos dos elementos están obligando a la prensa a producir más contenidos y claramente este modelo no es sostenible, porque los anunciantes cada vez ofrecen menos dinero por un mayor volumen.

Defiendes el pago por contenidos digitales como una solución que funciona en Reino Unido o Estados Unidos. Pero en otros lugares, como España, sigue sin desarrollarse.

Es verdad que en estos momentos no funciona a pleno rendimiento. Cuando yo era redactor de medios en Financial Times la gran historia era cómo Napster estaba destruyendo la industria musical. Nadie quería pagar por la música en streaming, pero ahora puedes utilizar grandes servicios como Spotify o Apple. Lo mismo podemos ver en Netflix con el pago por contenidos audiovisuales y películas. En el caso de la prensa terminará llegando y creo que ya se está produciendo.

En el caso de Napster, han tenido que pasar quince años para consolidar un modelo de pago ¿Tiene quince años de vida la industria de la prensa para consolidar este modelo?

Si la prensa puede hacer esa transición en los próximos diez años, trabajando en un modelo en el que comencemos a pagar en digital lo que antes hacíamos en los diarios impresos, tenemos grandes perspectivas para el crecimiento del periodismo. Y ya se está viendo. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente ya está pagando por prensa de calidad como The New York Times y The Washington Post. Además, la gente joven está pagando cada vez más dinero por contenidos digitales. Dos noticias muy buenas para el sector.

La supervivencia de los medios está directamente ligada a su credibilidad. ¿Crees que las fake news son un riesgo para lo consolidación de nuevos modelos?

Yo creo que no. Las fake news son fruto de la deliberada creación de información falsa para ganar dinero y tener influencia política, por lo que si existe gente creando historias que son completa y deliberadamente falsas, la solución pasa simplemente por dejar de distribuirlas. Con eso el problema está solucionado. Lo que a mí realmente me preocupa es la gente que en algún lugar del mundo está tratando de distorsionar y manipular noticias reales. No son fake news, son noticias que nos llegan deliberadamente sin toda la información.

¿Qué pasa con los bots? Es un problema mucho más grande que las fake news. Y mucho más grave que todo esto es el aumento de la propaganda. Algunos estados todavía impiden el libre ejercicio del periodismo. Creo que realmente debemos reflexionar sobre esto. En Estados Unidos está muy de moda hablar de las fake news, pero solo porque todo el mundo hable de ello, no significa que sea un problema. Las fake news son un tema con el que los políticos y los medios se divierten hablando, pero no es realmente el problema.

Es indudable que el desarrollo de la prensa estará condicionado por Facebook y Google ¿Controlarán también a los medios de comunicación?

Mucha gente cree que esto ya está pasando. Google y Facebook controlan los ingresos publicitarios y los algoritmos que determinan la popularidad de las noticias. Claramente Facebook está explorando formas para acercarse al periodismo, mientras que Google está invirtiendo dinero en periódicos para ayudar al desarrollo de formatos e innovaciones. Pero, honestamente, no sé qué puede pasar en el futuro.

Ante la arremetida de Facebook y Google, ¿el pago por contenidos es la única manera de mantener la independencia de los medios?

No creo que sea la única manera. Muchas empresas de medios están trabajando en diversos modelos y una mezcla de todos ellos podría aportar una buena solución. Es la única manera de que los medios no sean controlados por agentes externos. Si queremos una sociedad democrática necesitamos ciudadanos informados, y en esta línea de tener ciudadanos informados debemos tener una prensa responsable y plural. Por tanto, estos modelos de negocio deben tener la pluralidad en el centro de su funcionamiento. Pero repito, no pienso que haya un solo modelo.

Has indicado que la velocidad que la prensa digital imprime a la producción de contenidos y el gran volumen de noticias que se generan cada día han afectado a la calidad del periodismo.

Es cierto, el incremento del volumen de historias que se escriben cada día en un periódico impacta directamente en su calidad y reduce la posibilidad de profundizar en estas informaciones. Es un gran problema. Debemos ser cuidadosos en lo que estamos transmitiendo a la gente. En mi experiencia todo el buen periodismo, o gran parte del buen periodismo, necesita mucho tiempo. Y además requiere de muchos recursos.

Pero ¿es viable hacer un periódico digital solo con historias reposadas y con un gran tiempo de elaboración?

Por supuesto. En un mundo de hiperinformación es imposible competir por volumen de contenidos, solo puedes competir con el valor agregado de tus historias. No puedes escribir cada vez más y más historias, porque siempre irás a más. Con el modelo actual nunca será suficiente ya que el pago que hace el mercado publicitario por estos contenidos siempre será proporcionalmente más bajo. La única manera de que seas valioso es hacer un producto que sea lo suficientemente atractivo como para que la gente quiera pagar por él, y que a su vez atraiga a anunciantes y a socios corporativos.

Has sido director de BBC News durante cuatro años. Es un medio que se caracteriza por su independencia, algo que constantemente se critica a las televisiones públicas en España. ¿Cuál es el camino?

No estoy completamente informado respecto de lo que pasa en las televisiones españolas, pero sí te puedo decir que la búsqueda de la independencia es la mayor lucha que deben librar las televisiones públicas. Porque cuanto más tiempo mantengas y consolides esta independencia más confianza generarás en tus espectadores. Y si no tienes la confianza de tus audiencias, se pierde el sentido de un servicio público.

¿Cómo consigues independencia? Mediante la combinación de tres factores: el primero es que tienes que adaptar la estructura de la organización hacia la búsqueda de esta independencia, luego debes ser totalmente claro en poner a la independencia en el centro de tu organización: y tercero, debes convencer a tu equipo para que busquen esta independencia y confiar en ellos. Reglas claras y transparencia son claves para lograr este ambiente.

Dejaste de ser director de BBC News hace solo un mes, y por tanto estuviste a cargo de la cobertura de la crisis catalana desde Reino Unido. ¿Qué opinas de las críticas que se han hecho a la prensa anglosajona por posicionarse del lado del sector independentista?

Desde España se puede interpretar que se ha producido un cierto posicionamiento. Y creo que ha sido porque inevitablemente, en un primer momento la gente vio lo que estaba pasando en Cataluña desde una perspectiva escocesa. Es por eso que desde los medios intentamos explicar que el apoyo popular a la independencia en Cataluña tenía una naturaleza diferente al referéndum que tuvo lugar en Reino Unido, y que en este caso no había acuerdo entre las dos partes.

Nuevo proyecto editorial

¿Qué puedes contarnos de esa pequeña 'tortuga' que estás criando? (N del R: James Harding trabaja en un nuevo proyecto editorial)

Depende de a qué tortuga te estés refiriendo. Realmente tenemos una tortuga en casa, una pequeña tortuga que suele ocultarse debajo del sofá [ríe]. Hasta hace muy poco [ya refiriéndose a su nuevo proyecto] era un empleado de una gran compañía de medios del Reino Unido y ahora que estoy trabajando con libertad, me lo estoy tomando con calma, viendo qué hago y cómo lo hago. Y de hecho, mi esperanza es que podamos experimentar y buscar diferentes maneras de pensar y de trabajar en periodismo, pero haciéndolo de manera lenta.

Por cierto, cada vez que veo a mi tortuga cruzando nuestra cocina me doy cuenta de que gana mucho en las distancias cortas.

¿Por qué decides abandonar BBC News y te aventuras a montar un proyecto propio?

Estamos viviendo un momento muy excitante de cambios en los medios. Y la posibilidad de hacer que estos cambios se produzcan es una poderosa razón para atreverse. Queremos ser parte de la oportunidad de construir una manera diferente de entender el negocio de la información. Y profesionalmente es una gran manera de continuar con el periodismo que me ha encantado hacer siempre.