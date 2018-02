James Harding: “El pago en la prensa digital está empezando a funcionar”

James Harding aterriza en Madrid solo un mes después de dejar la dirección de BBC News y, según reconoció, para realizar su primera comparecencia pública tras dirigir durante cuatro años los destinos de cadena pública de noticias británica. Invitado por la Universidad de Navarra, mantuvo este miércoles un encuentro con periodistas previo a su conferencia Libertad de expresión en la era de internet, en el marco del VI Foro Conversaciones Con.

Harding se mostró sumamente optimista con el futuro del periodismo y de la prensa. Tan optimista que está preparando su propio medio de comunicación en el que reconoce estar trabajando, pero del que no quiso dar más detalles. “Prefiero hablar en este momento de periodismo, solo llevo un mes en el proyecto, dadme algo más de tiempo”, bromeó.

Investigación y audiencia

En plena era digital, Harding cree que estamos viviendo una edad dorada para el sector, en la que la información es cada vez más demandada y necesaria para la ciudadanía. "El interés de la gente en el periodismo aumenta. Los últimos casos demuestran que se está generando una relación increíble entre periodismo de investigación y la respuesta de la audiencia”.

Así, el exdirector de BBC News destacó el valor del periodismo digital. “Los medios digitales están publicando informaciones que con los medios tradicionales no se conocían”. No obstante, advirtió que internet no debe ser un sinónimo de prisas ni de inmediatez. Harding también cree que hay espacio para la investigación. “Soy un gran creyente de que mayor tiempo genera mejores historias y un periodismo de calidad”.

El efecto de la publicidad

En esta línea, defendió que el periodismo de calidad debe tener un coste y que la prensa digital no puede seguir financiándose solamente con publicidad. De hecho, atribuyó a las presiones de la publicidad la necesidad de los medios digitales de generar mayor volumen de contenidos, muchas veces perjudicando el desarrollo de las investigaciones.

En palabras de Harding, se hace necesario que los digitales cobren por sus contenidos, lo que ya es una realidad en mercados como Reino Unido y Estados Unidos. Pero, ¿realmente es una opción viable? A modo de ejemplo, el exdirector de BBC News recordó que hace 15 años, cuando todo el mundo descargaba canciones de manera gratuita desde plataformas como Napster, nadie imaginó que hoy se pagaría por la música en formatos como Spotify o Apple.

Ejemplos exitosos

Harding insistió en que ya hay muchos ejemplos de pago por contenidos digitales que funcionan y que, mediante diferentes fórmulas, se convierten en una alternativa a la financiación por publicidad.

“Estamos empezando a ver cómo el pago por contenidos comienza a funcionar y en especial en los jóvenes, que cada vez se interesan más en las noticias y están dispuestos a pagar por ellas”, concluyó.