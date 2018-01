El ERE de El Periódico podría significar el despido de hasta 170 empleados

El pasado viernes la dirección de El Periódico, editado por el grupo Zeta, anunció un plan de ajustes para recortar la masa salarial de la cabecera en hasta un 45%, lo que implica una reestructuración de la plantilla de todas las empresas del convenio intercentros del diario. Con esta comunicación al comité, el grupo Zeta dio por iniciado el periodo de negociación de dos meses que incluye un mes previo a la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL cifran en 170 los trabajadores que la empresa podría incluir en el ERE “si nos atenemos a las cifras planteadas el viernes”. De estos 170 empleados, un centenar afectaría a la redacción del diario y el resto a los departamentos de administración, publicidad, sistemas y logística.

La empresa no da cifras de despidos ya que propone “estudiar medidas alternativas a los despidos forzosos como bajas voluntarias”. No obstante, los antecedentes no son favorables. Durante el último trimestre de 2017, Zeta planteó un ERE en el diario deportivo Sport para reducir el 40% de la plantilla que se concretó con una reducción del 35%. Hace dos semanas se anunció el cierre de las revistas Tiempo e Interviú y, de momento, sin recolocaciones para una treintena de despedidos.

ERTE de reducción de jornada del 10%

La dirección ha trasladado a la representación de los trabajadores que estas medidas se deben a causas organizativas, mientras que el comité ha respondido con un rechazo frontal por una decisión que, a su juicio, “dinamita el clima laboral y los acuerdos firmados en julio pasado y hará imposible la publicación de El Periódico tal como lo conocíamos hasta ahora”.

El pasado verano, el grupo Zeta llegó a un acuerdo con la plantilla de este diario tras el descuelgue del convenio y la bajada unilateral del 16% de los salarios. Después de varias mediaciones, se acordó una rebaja del 16%, 14% y 13% de los salarios los años 2017, 2018 y 2019-2020 que incluyó un ERTE de reducción de jornada del 10%.

El Periódico, con una plantilla de 220 personas (380 si se suman empresas satélites que les dan servicios), registró pérdidas de 1,6 millones de euros en 2016, tras los beneficios de 5,3 millones de un año antes. Un ejercicio en que redujeron sus ingresos hasta los 60 millones de euros, un 6% menos, y sus gastos crecieron hasta los 63,6 millones, un 7% más. En este curso Zeta cerró la histórica sociedad Ediciones Primera Plana y movió todos los activos de su diario generalista hacia El Periódico de Catalunya SL.

Nuevo acuerdo de Zeta con los bancos

El eventual ERE de El Periódico, el ERE en Sport y el cierre de Tiempo e Interviú se producen después de que en verano el grupo Zeta cerrara su nuevo acuerdo con los bancos para refinanciar su deuda de 99 millones de euros. El pacto amplió el plazo de pago en cinco años (hasta 2022) y redujo ligeramente el montante total, ya que la compañía realizó una amortización parcial a cuenta de los 39 millones de euros obtenidos de la venta de Ediciones B.

Dentro de los compromisos que el grupo contrajo con la banca (Caixabank, Popular y Sabadell son los principales acreedores) se encuentra el pago a proveedores y colaboradores, la inversión en tecnología para acelerar la reconversión digital y la reestructuración en todo el grupo que se ha acelerado desde finales de 2017 y que probablemente continúe en 2018 con los diarios regionales y otras revistas de Zeta.