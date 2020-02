El Govern, Colau y la organización evitan cifrar el impacto económico de la cancelación del Mobile

La Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la delegada del Gobierno en Cataluña y los organizadores del Mobile World Congress han lanzado un mensaje de unidad este jueves al explicar las razones de la cancelación de la mayor feria tecnológica europea. Se atribuyó la cancelación a una "causa de fuerza mayor" e incidieron en que hay total seguridad en torno al coronavirus en España.

No obstante, todos eludieron la pregunta más importante, respecto del coste de la cancelación del evento y de quién pagaría las eventuales indemnizaciones. El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman indicó que todavía no se calcula este coste y que aún es pronto para hacer previsiones, aunque advirtió que en todo momento han pensado en el riesgo sanitario y no en el dinero.

Por su parte, tanto el Ayuntamiento, la Generalitat como la Fira de Barcelona indicaron que todavía no se ha calculado el impacto. No obstante, el presidente de la Fira Pau Relat indicó que la feria no entrará en pérdidas este año y que aguantarán el temporal, pese a que su mayor ingreso anual se produce por el Mobile, unos 70 millones de euros.

En cuanto a los seguros, tanto John Hoffman como el director general de la GSMA Mats Granryd indicaron que tomaron la decisión de la cancelación por "motivo de fuerza mayor" y en base a todas las alarmas e informes sanitarios generados a nivel internacional. Respecto de las indemnizaciones remitió a los contratos que tiene cada una de las operadoras o la propia GSMA con los expositores, los que "aún no analizan con detalle".

No obstante, todos confirmaron que la voluntad de las partes -privadas y públicas- es seguir con el Mobile World Congress en Barcelona en 2021 y en el largo plazo. Ello, pese a que no dieron pistas de la renovación del contrato que debería producirse en esta edición. "El contrato sigue vigente hasta 2023", confirmó la GSMA, aunque negó que se fuese a producir una prórroga de un año por estas circunstancias.

Las autoridades destacaron en innumerables ocasiones durante su comparecencia ante la prensa de que España, Cataluña y Barcelona son sitios seguros y que no hay ningún riesgo de contagio del coronavirus. De hecho, aclararon que las "circunstancias extraordinarias" que impulsaron su cancelación se deben más al "miedo internacional" y por los riesgos extranjeros respecto del virus.

El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, indicó además que la cancelación del evento se precipitó después de que la organización constara que las empresas se negaban a asistir al congreso por los riesgos internacionales del coronavirus. Esto significa que de no haberse puesto fin a la feria, el número de más de 30 bajas hubiese sido mucho mayor en las siguientes jornadas.

Hoffman ha explicado que se barajaron todas las opciones en una situación sanitaria y mundial que cambiaba "cada hora". De hecho, se puso sobre la mesa la posibilidad de realizar un Mobile reducido e incluso cambiarle de fecha, "pero no fue posible", según indicó por la negativa de la gran mayoría de las empresas.

De hecho, aunque no fue recurrente durante la rueda de prensa, en el fondo se culpó a las empresas y a la reducción de sus equipos y cancelaciones por la "amenaza internacional". El consejero delegado de la GSMA ha agregado que el otra de las grandes causas fue el problema logístico. "Se hizo cada más imposible conseguir aviones y muchas personas finalmente no podrían haber asistido por las restricciones sanitarias de la semana pasada".

En este punto ha sido enfático al señalar que estuvimos ante una situación de reducción masiva de asistentes y reducción de los equipos de las empresas, que ante una crisis de bajas encadenadas de compañías.