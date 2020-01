Aviso de los economistas a Sánchez: igualar impuestos a las CCAA "no tiene sentido"

La promesa que durante la campaña electoral lanzó Pedro Sánchez de generar un suelo fiscal e igualar los tributos autonómicos ante casos como el de Madrid, comunidad donde estos impuestos prácticamente son inexistentes, no es lógica según los expertos en los números.

"Soy partidario de que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias", ha afirmado Pascual Fernández, decano del Colegio de Economistas de Madrid. "En fiscalidad, las que legalmente tienen establecidas, que es un margen muy pequeño. No tiene sentido que esto se modifique".

"No me extrañaría si hubiera competencia desleal, pero no es este el caso", aclara Pascual. "Cuando una autonomía decide rebajar la parte del impuesto sobre la renta que le corresponde o el de Transmisiones patrimoniales es su decisión y afecta a sus ingresos. Si es capaz de gestionar sus servicios públicos con menos recursos, estupendo. Esto no debería generar ningún problema, sino que es algo positivo".

Impacto de la baja fiscalidad

De hecho, el economista, en la presentación de un estudio del Colegio de Economistas de Madrid, ha defendido que la fiscalidad madrileña "no ha sido relevante para su crecimiento". Ha argumentado que el crecimiento del PIB regional tiene que ver con aspectos como el efecto capitalidad así como con el importante valor añadido de las actividades económicas y que son cíclicas, como el turismo o la agricultura.

Y es que, según la encuesta que la institución ha realizado entre los economistas madrileños, la economía de la Comunidad creció en 2019 un 2,8% y lo hará un 2,4% en el presente 2020, muy por encima de los pronósticos para el PIB nacional de un 1,9% y de un 1,8%, respectivamente.

Esto va a permitir que Madrid mantenga la 'pole position' y lidere el ranking de las economías autonómicas, de nuevo por delante de Cataluña. Con todo, Pascual aclara que la ventaja madrileña será como mucho de 2.000 millones de euros.

Preocupación por el SMI

Pascual ha expresado, así mismo, su preocupación por una eventual subida drástica del salario mínimo interprofesional (SMI), cuestión que van a negociar Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronales en la tarde de este miércoles, pero que parece descartada. Ha alertado de que con medidas así se destruye creación de empleo y se bloquea la entrada de determinados colectivos.

El decano considera que no todas las empresas ni todos los sectores se pueden permitir un mismo salario mínimo, y menos de más de 900 euros, por lo que ha opinado que esta medida debería ser específica por sectores. "Es irreal que todos puedan pagar similares retribuciones".

Respecto a una eventual derogación drástica de la reforma laboral, se ha mostrado también en contra. A favor de ciertos cambios, ha valorado que volver a priorizar el convenio del sector por encima del de las empresas puede ser contraproducente. "Estas situaciones se tienen que ajustar a problemáticas específicas".