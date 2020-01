Orange confirma a su plantilla que la venta de torres no afectará al empleo en España

Orange España mandó un mensaje tranquilizador a su plantilla en su reunión de fin de año sostenida hace unas semanas con los representantes sindicales. La operadora cerró la venta de 1.500 emplazamientos a Cellnex por 260 millones de euros, en el marco de la monetización de sus activos físicos, un proyecto que ha confirmado la empresa, "no afectará al empleo ni al Convenio Colectivo" firmado hace a mediados del año pasado.

Del mismo modo, la operadora realizó con sus sindicatos su balance del año 2019 en una reunión sostenida a mediados de diciembre en la que aportó esta previsión de crecimiento en una comparación con sus principales competidores.

Hasta junio de año la operadora ingresaba 2.624 millones de euros, un retroceso del 0,6% y su Ebitda llegó a los 787 millones, un 2% de crecimiento. Del mismo modo, en los nueve primeros meses del año los ingresos de 3.934 millones, una caída del de 1,2% que probablemente se mantenga al cerrar 2019.

Los datos de la operadora se producen en un año convulso en el que el propio CEO de la compañía en España, Laurent Paillassot, advirtió de un retroceso de los ingresos por la irrupción del bajo coste y la cruenta batalla comercial.

Entorno y 'low cost'

De hecho, en su último Investors Day realizado a comienzos de diciembre, el director financiero del Orange Group, Ramón Fernández, ya advirtió que la compañía estaba viviendo una travesía en el desierto y que tendría que esperar hasta 2021 para volver a mejorar sus ingresos.

"Después de un año que ha incluido una profunda transformación, planeamos volver al crecimiento en 2021 con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR por sus siglas en inglés) entre 2019 y 2023 del 1%", indicó.

Por su parte, en la última reunión del equipo de finanzas de Orange con los sindicatos, la compañía confirmó que el entorno competitivo ha influido en su desempeño, que el cliente medio del país busca cada vez precios más bajo y que el low cost está ganando terreno en detrimento de las marcas de valor.

No obstante, los sindicatos advierten que hay datos positivos en gran parte de los apartados y donde no los hay la comparativa con el resto "no es mala". La operadora transmitió que siguen consolidando "con fuerza" su segundo puesto en el mercado.

'Orange a tope'

Los sindicatos se han mostrado expectantes antes la nueva estrategia basada en ventas de infraestructuras, 5G o servicios como Orange Bank, seguros o energía. Finalmente, han vuelto a insistir en su propuesta de acordar un nuevo bono extraordinario y que los objetivos de Orange a tope, el nuevo plan estratégico de la operadora, se traduzca en una remuneración para los trabajadores. Una nueva hoja de ruta que se basará en tres pilares: apuesta por mejorar su desempeño en el mercado del bajo coste, el impulso del segmento de empresas y los acuerdos mayoristas.

En noviembre, Paillassot presentó a su plantilla un nuevo Plan Estratégico en España denominando Orange a tope para el periodo 2020-2023, que sustituye el anterior Liderazgo 2020. Hace tres años la agresividad comercial era menor, el crecimiento global del mercado no se estaba ralentizando y el bajo coste no era una amenaza, por lo que ahora se hace necesario un cambio de giro.

La filosofía del plan pasa por aprovechar las marcas en el mercado residencial y conquistar "la cuota de mercado que nos corresponde en el mercado de empresas"; consolidar la eficiencia con procesos industrializados y en mejora continua, explotando al máximo las posibilidades de la digitalización, transformando sus sistemas y compartiendo nuestras infraestructuras para desplegar más fibra y pronto 5G; y avanzar en las nuevas formas de trabajo, desplegando nuevas estructuras agile.