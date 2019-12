MásMóvil vuelve a ser la ‘teleco’ que más crece ganando 1,4 millones de líneas en 2019

MásMóvil cerrará el año como terminó 2018: sumando más líneas que ninguno de sus competidores. La operadora cerrará 2019 con un crecimiento de más de 1,4 millones de accesos, según confirmó esta semana el CEO de la compañía Meinrad Spenger con lo que sus número total de clientes estaría por encima de los 9,2 millones al cerrar este año.

Esto significa que por segundo año consecutivo MásMóvil será la teleco que más crezca tras ganar 2,2 millones de accesos en 2018. En dos años se han sumado más de 3,6 millones desde los 5,5 millones que tenían al cerrar 2017.

Estos 1,4 millones de líneas de crecimiento suman móviles de postpago y clientes de banda ancha fija, un dato que otras operadoras contabilizan como accesos. Estos datos incluyen cifras de portabilidad, las de captación de clientes y las compras de otras telecos que MásMóvil ha realizado durante el año, como Hits Mobile. En julio de 2019 adquirió la operadora con la que se sumó unas 100.000 líneas.

La compañía espera además cerrar 2019 con 1,5 millones de accesos de banda ancha, lo que refleja la buena marcha de sus paquetes convergentes. Esto supone sumar medio millón en un año y un millón desde los 500.000 con los que finalizaron el 2017.

Movistar sumó 424.000 accesos

La cifra de MásMóvil no es comprable con la de otros operadores que no harán públicas sus cifras totales hasta presentar sus resultados anuales los primeros meses de 2020. No obstante, con datos oficiales de los primeros nueve meses del año, la compañía 'amarilla' también era la que ganaba más líneas: 825.000 nuevos accesos, de los que 385.000 fueron de banda ancha.

Entre enero y septiembre Movistar sumó 424.000 accesos, de los que 364.000 fueron móviles y 60.000 convergentes. En los primeros nueve meses del año Orange sumó 193.000 líneas móviles, pero perdió 70.000 convergentes, mientras que Vodafone perdió 364.000 y 9.000 respectivamente.

La única operadora que podría estar cerca de las cifras de MásMóvil es Digi, la operadora virtual de origen rumano que podría sumar unas 650.000 líneas si se cumplen sus previsiones de cerrar este año cerca de los dos millones de accesos. Su crecimiento también es acelerado ya que al cerrar 2017 tenían 896.000 líneas y al final de 2018 llegaron a los 1,3 millones. Al final de septiembre de 2019 había sumado poco más de 470.000 líneas desde enero.

'Low cost'

Cifras que arrojan una radiografía de un sector en el que el bajo coste ha hecho sufrir a las grandes compañías y les ha obligado enfrentar un nuevo año de cruenta guerra comercial con descuentazos que en algunos casos se han mantenido todo el ejercicio y que han llevado a las operadoras a ajustar aún más sus márgenes.

Digi ha sido la apuesta convergente de bajo coste más agresiva, seguida de MásMóvil que mantiene precios bajos, pero sin grandes rebajas. Por su parte, Vodafone ha pasado una larga travesía por el desierto con un ERE en enero y el lanzamiento de una nueva política comercial con el 5G y las tarifas ilimitadas de datos como nuevos estandartes.

Por su parte, Movistar y Orange han sido los más conservadores manteniendo su apuesta por tener todo el fútbol e intentar rentabilizar el alto valor de sus paquetes convergentes. No obstante, el bajo coste ha planeado por todas las compañías: Symio, Jazztel, Lowi, Pepephone y Yoigo fueron las marcas que más líneas ganaron dentro de sus grupos generando una nueva tendencia generalizada del sector.