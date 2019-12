Madrid resiste el tirón de la Cumbre del Clima y del puente de la Constitución: aún hay plazas de hoteles

Madrid encara uno de los meses de mayor nivel de ocupación hotelera, un dato que este año aumentará con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima entre los días 2 y 13 de diciembre. Un evento que coincidirá con la celebración del puente de la Constitución y que prevé elevar la ocupación en la primera semana de diciembre a niveles cercanos al 100%.

Hoteleros y aerolíneas ya se han preparado para traer a Madrid a 25.000 viajeros que asistirán a la cumbre, según ha estimado la organización, y otros muchos durante el puente de la Constitución. Una cifra que supondrá el 70% de la ocupación hotelera durante los días de celebración de la Cumbre del Clima y el 90% en los días que este coincide con el puente de la Constitución, detalla la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Aun así, esto no colapsará la ciudad.

Los visitantes que llegarán se distribuirán de manera uniforme en todos los ejes de la capital, lo cual demuestra, según fuentes de NH Hotel Group, que "los dos eventos pueden convivir perfectamente".

Los que acuden a Madrid con motivo de la Cumbre del Clima se alojan en su gran mayoría en el eje del Paseo de la Castellana y en las inmediaciones de IFEMA, explican desde NH. En cambio, los que visitan la capital con motivo del puente y el alumbrado navideño, cuando aprovechan también para hacer compras navideñas, se concentra en el centro de la capital (zona de Sol y alrededores), afirman las fuentes de la hotelera.

Aun así, Madrid todavía tiene espacio para albergar a más turistas que decidan viajar Madrid a última hora "para hacer las típicas compras navideñas y para disfrutar del destino", afirma la secretaria general de la AEHM, Mar de Miguel. Una afirmación con la que también coinciden las fuentes consultadas de NH Hotel Group.

Los hoteles en acción

A pesar de que los hoteles han dispuesto de poco tiempo para prepararse para albergar a los alrededor de 25.000 asistentes a la Cumbre del Clima y los que lo harán por el puente, llegarán a tiempo para dar la mejor atención.

Algunas de las principales hoteleras españolas no han aportado los datos de ocupación para estos días (bien porque no los suelen dar o porque de momento no los tienen), pero sí reconocen que han trabajado a conciencia para obtener los mayores índices.

NH Hotel Group, que cuenta con 24 establecimientos en el centro de Madrid, asegura que han puesto al alcance de los viajeros “la máxima disponibilidad de plazas” y que para alcanzar los mayores niveles de ocupación han puesto en marcha la estrategia “de eventos puntuales y congresos” y que consiste en “ofrecer un precio competitivo para potenciar los niveles de ocupación”, explican fuentes de la hotelera a este diario.

Una estrategia que se ha llevado a cabo en tiempo récord ya que Chile, el país donde iba a tener lugar la reunión internacional, renunció a finales de octubre a celebrar la cumbre debido a las protestas que se llevaron a cabo en el país.