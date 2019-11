Alcorcón se convierte en California: cine, e-games y surf para que los jóvenes vayan al centro comercial

La época en que el centro comercial hacía referencia a un espacio donde se ubicaban diferentes tiendas ha pasado a la historia. La experiencia es algo clave para el sector de la distribución. Merlin Properties ha llevado este concepto un paso más allá y este jueves inaugura X Madrid, un centro comercial donde el 60% del espacio se destina a las experiencias y el ocio y el 40% al retail.

X Madrid está en Alcorcón (Madrid) pero podría estar a las afueras de Los Ángeles, en California (EEUU). El centro comercial incluye una piscina de olas para hacer surf y una pista de skate y freestyle exterior y otra interior. Los gamers también cuentan con un espacio abierto hasta las tres de la mañana que hará las delicias de los aficionados a los videojuegos. Una bolera, 11 salas de cine -de las cuales 9 son prémium con sillones reclinables y puertos usb-, un rocódromo y un espacio de realidad virtual completan la oferta de ocio.

La reforma del espacio ha durado dos años, según apunta Merlin Properties. Un proceso que ha permitido dotar al centro comercial de una estética industrial y urbana acorde a su oferta de ocio y también comercial. No busquen a Inditex. El grupo gallego no estará presente en este espacio. Sin embargo, no les faltarán opciones a los clientes: 47.400 metros cuadrados alquilables, con 97 locales -22 de restauración-, 22 containers y pop-ups.

X Madrid no ha querido dejar de lado a las tiendas online. Tanto es así que ha diseñado los containers: espacios más pequeños que las pop-ups donde se ubicarán durante semanas retailers que no disponen de tiendas físicas. Si les funciona, pueden trasladar su oferta a las pop-ups, donde los contratos ya son de medio año.

El centro comercial tiene algunas paredes decoradas con graffitis.

El objetivo es que los jóvenes vuelvan al centro comercial. Si bien son las generaciones de menor edad las que más compran y consumen ocio de forma online, Merlin ha querido diseñar un espacio para trasladarles de su escritorio X Madrid.

De Harry Potter a Harley Davidson

El centro comercial también contará con tiendas que no suelen ocupar estos espacios. Un ejemplo claro es la tienda ambientada en Harry Potter. Hasta el momento los fans de la saga de J.K. Rowling tenían su meca en el Carreró Maldà, en Barcelona. Con la apertura de X Madrid podrán hacerse con todo tipo de accesorios en el Callejón Madriagón -nombre con el que han bautizado la tienda-.

Vídeo X Madrid

Los amantes del motor también tienen su espacio en X Madrid: Harley Davidson, Motocard o Trek estarán ubicados en el centro comercial. En cuanto a alimentación, lejos de ubicar un hipermercado, los clientes encontrarán una tienda Veritas, un supermercado de productos ecológicos.

Agenda de eventos

Aunque su inauguración sea este jueves, X Madrid ya tiene la agenda llena de eventos. La Copa de España de escalada se celebrará los días 23 y 24 de noviembre y el Campeonato Nacional Roller Freestyle tendrá lugar los días 7 y 8 de diciembre, así como una exposición de motos de coleccionista de Bultaco que se podrá visitar hasta mediados de enero.

Pista de 'skate' exterior.

X Madrid quiere celebrar la navidad de forma diferente. Basándose en su ADN urbano, las exhibiciones de break dance, swing y los talleres eco robarán el espacio de las luces y árboles navideños.

A estos eventos se irán sumando las aperturas de los operadores que actualmente están inmersos en las obras de sus espacios privativos. Es el caso, por ejemplo, del centro de buceo y apnea Marepolis, que estará operativo en la primavera de 2020 y que actualmente está en proceso de construcción de su fosa a 20 metros de profundidad.

El centro comercial renace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para los aficionados al estilo y deportes urbanos, dando cabida a todos ellos en su oferta de ocio y de retail.