"Me sale más barato matarle": el jefe de Seguridad de Iberdrola, sobre Florentino Pérez

Iberdrola intentó conseguir datos que comprometieran a Florentino Pérez para impedir su entrada en el consejo de administración de la eléctrica vasca. El objetivo era encontrar la carta adecuada para que se "portara bien".

Así se desprende de las grabaciones que a las que ha tenido acceso Moncloa.com y que reflejan que el excomisario José Manuel Villarejo le había ofrecido a quien entonces era el jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, una información sobre Florentino Pérez que presuntamente podía facilitar el gestor financiero Arturo Fasana. A cambio, pedía diez millones de euros.

A mediados de octubre, en plena investigación interna por este caso, Iberdrola despidió de forma fulminante a Asenjo.

“Si es que me sale más barato matarle. Me sale más barato matarle, macho. Están sonando unos temas y tal ahí que… Cuando… De verdad que, que, que me sale mucho más barato matarle y me quito problemas. En una semana: fuera, muerto, ya está”, decía Asenjo en la conversación con Villarejo. “Le ha matado un coche (…) Ha cogido el virus de la gripe”.

Fasana saltó a la fama en el caso Gürtel como gestor de cuentas en Suiza a través de la que pasaron fondos de los principales implicados en esta trama, y además, según Villarejo, también era el administrador de sociedades instrumentales relacionadas con Florentino Pérez. La conversación entre Asenjo y Villarejo se produjo en 2009, cuando el presidente de ACS había pedido oficialmente un puesto en el Consejo de Administración de Iberdrola, que presidía ya entonces Ignacio Sánchez Galán. El presidente se opuso.

Según se puede escuchar en las grabaciones, Asenjo deslizó otras ideas para tratar de hacer daño a la reputación del empresario. “Que ya sé que puedes montar lo que me has contado [lo de Fasana]. Si yo lo entiendo”, le dijo Asenjo a Villarejo. “Pero hay cosas que bien tratadas y bien espolvoreadas y bien con… Pues hacen mayor impacto que lo que puedas decir que… ‘No, joder, por lo visto tiene una sociedad’. Y la gente diga: ‘No, ya me imagino’. O sea, al final eso no lo aprecias”, explicaba el ya exjefe de Seguridad de Iberdrola.

En este punto, sugería otros modos de hacerlo: “Entonces, lo que quiero encontrar es algo más doméstico, más manejable, más vulnerable, más fácil, más entendible… De más trascendencia, que puede hacer mucho más daño incluso”, dijo Asenjo, que ejemplificó: “O sea, que le han visto con un niño. ‘Qué gilipollez, cómo lo van a ver con un niño’. Ya lo sé que no lo pueden ver, coño, pero a lo mejor se lo pueden poner al lado”

Florentino se personará en la causa

El pasado lunes se conoció que Florentino Pérez se personará en la causa contra Iberdrola por el espionaje de Villarejo. Según los primeros indicios la compañía eléctrica habría recurrido supuestamente al comisario Villarejo en medio del intento de ACS por tomar el control de Iberdrola en 2009.

Presuntamente, la compañía energética habría encargado una serie de acciones de espionaje contra el propio Florentino Pérez con el objetivo de encontrar informaciones en su contra. La acción se habría centrado en el intento de búsqueda de cuestiones tanto personales como empresariales que utilizar contra él para desacreditar el intento de control de la eléctrica.

Florentino Pérez se persona "para ejercitar acciones penales y civiles contra los que resulten responsables de los mismos, entre los que podrían estar incluidos el presidente de Iberdrola y la gente de su entorno que haya participado, así como el propio comisario Villarejo y los medios de comunicación que hayan podido servir de instrumento a esta actividad delictiva".