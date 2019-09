La CNMC rechaza el recurso final de Mediaset y Atresmedia y ultima el 'multazo' al duopolio

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado la solicitud de Mediaset y Atresmedia de una última vista oral para intentar frenar la multa cercana a los 100 millones de euros, que prepara el regulador para los dos grandes grupos audiovisuales. Una investigación abierta por entorpecer la entrada de terceros canales al mercado de la publicidad de televisión.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indican que esta petición formulada antes del verano no tenía ninguna base jurídica ya que reiteraba la solicitud de terminación convencional que ya fue rechazada en mayo de este año.

Este era el último paso que le quedaba al expediente empezado hace más de 19 meses y mediante el cual la CNMC ha investigado las prácticas anticompetitivas de las dos cadenas de televisión. Las fuentes consultadas por este diario indican que al cerrarse este último trámite el expediente se fallará en los próximos días y que el anuncio oficial de la multa se realizará de manera inminente.

Falta solamente la ratificación del expediente por el consejo de la CNMC que deberá aprobar el pliego final en el que se incluyen las principales conclusiones y la propuesta de multa. EL ESPAÑOL ya contó que la Comisión Europea también dio el visto bueno al expediente y, por tanto, se han cumplido todos los trámites formales para hacerlo oficial.

No habrá cártel publicitario

De hecho, la CNMC ya pidió a los dos grupos de televisión la declaración formal de sus ingresos de explotación del año 2018, la base del cálculo de la multa que, en principio, afectará al 5% de su facturación total.

El expediente no optará a la multa máxima correspondiente al 10% de sus ingresos porque no se tramitará como falta muy grave, es decir que no se considerará que los dos grupos estén incurriendo en el cártel publicitario, pero sí que han perjudicado la entrada de terceros al mercado publicitario con sus prácticas anticompetitivas.