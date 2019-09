Las protestas de los jubilados empañan la reunión de Endesa y los sindicatos: no hay acuerdo

Las protestas han sido las protagonistas de la jornada. Centenares de jubilados de Endesa se han dado cita este martes ante la sede de la eléctrica, en Madrid, para mostrar su rechazo hacia la posible pérdida de la tarifa de empleado. Posible porque, si sindicatos y compañía no llegan antes a un acuerdo, el próximo lunes los 26.000 exempleados de la eléctrica dejarán de tener este beneficio, considerado su salario en especie.

La concentración de los jubilados ante la sede este martes, no obstante, no ha sido casual. Estaba convocada una reunión de la comisión negociadora del V Convenio de la compañía, en el que se trabaja desde hace más de 70 reuniones, y que está encontrando en la tarifa de empleado su principal escollo. Hasta ahora, empleados y extrabajadores pagan los impuestos y los peajes regulados de la factura, pero el consumo eléctrico, cerca del 40% de la misma, es gratis.

Desde @ccooendesa apoyando la justa reivindicación de quienes formaron parte de la compañía y la situaron como la número uno de las eléctricas. pic.twitter.com/KdXlxrDfnA — CCOO Endesa (@ccooendesa) September 24, 2019

La reunión, por tanto, se ha visto empañada por las protestas de los jubilados, por lo que ha sido breve y solo se ha tratado una cuestión, según ha podido confirmar este periódico con fuentes conocedoras del encuentro.

Esta cuestión ha sido una petición de los sindicatos (CCOO, UGT y SIE) a la empresa de suspender, por el momento, que el próximo día 30 de septiembre estos jubilados dejen de tener este beneficio, a lo que la empresa se ha negado alegando que "no se dan las condiciones". Es decir, que en las últimas semanas no ha habido acercamiento de posturas entre las partes negociadoras, como sí lo hubo hace tres meses, cuando la eléctrica aplazó hasta septiembre esta decisión.

Propuestas alejadas

Tanto es así que las propuestas puestas sobre la mesa de empresa, por un lado, y representantes de los trabajadores, por otro, no guardan ningún parecido. El pasado jueves, Endesa dejó por escrito su última oferta, a la que tuvo acceso este periódico: ilmitar el consumo a 3.500 KWh al año para los trabajadores actuales, lo que considera un consumo medio. Para los jubilados, marca también el límite de 3.500 kWh al año pero ofrece otros 2.000 kWh al 50% del precio que fije la Administración.

Muy lejos, por tanto, de la propuesta de los sindicatos, que pasa por ordenar la tarifa de empleado estableciendo un consumo de 15.000 kWh al año para todos los trabajadores. Además de esto, abogan por establecer la forma de compensar el consumo a partir de 15.000 kWh para quienes actualmente lo tienen por encima (los hay con 20.000 y 30.000 kWh) y mantener la condición tras la jubilación solo para los que la tengan por sus convenios de origen.

No obstante, no está todo perdido. Este miércoles por la mañana volverán a sentarse para tratar de acercar posturas. Lo harán, a partir de ahora, reunidos en mesas más pequeñas, en las que se atarán los diferentes aspectos que se están tratando en el convenio. La tarifa de empleado, no obstante, seguirá siendo la protagonista.