Covirán y Eroski se quedan con los franquiciados que salen de Dia

Dia absorbió 154 franquicias en el primer semestre del año y las convirtió en tiendas propias. Una cifra que se incrementa hasta más de 200 si se tienen en cuenta el resto de mercados donde opera la cadena de supermercados.

La primera consecuencia lógica de estos traspasos es que los franquiciados ‘pierden’ sus tiendas. Pero además, lejos de buscar otros establecimientos de Dia, la mayoría de los franquiciados abren nuevas tiendas optando por unirse a Covirán o Eroski.

El traspaso de franquicias es uno de los cambios que la compañía está acometiendo para mejorar su situación financiera, entre los que se incluyen una revisión del surtido, una nueva estructura para Clarel o el cierre de las tiendas Max Descuento que no ha conseguido vender.

Según explican fuentes del sector, no es que Dia “esté buscando mejores franquiciados, sino que se modifican condiciones de los contratos -que se revisan anualmente- y cuando no se aceptan, la compañía se queda con la tienda”. Desde la cadena de supermercados apuntan a que están viviendo una transformación global, no solo de las franquicias, sino de toda la empresa.

Los franquiciados critican que Dia esté cambiando los surtidos de las tiendas Dia Market (marca de la mayoría de franquicias) pero la compañía indica que también se están produciendo estos cambios en Dia Maxi o La Plaza de Dia. De hecho, matizan que “se está realizando una optimización del surtido, no una reducción”.

La marcha de Dia hacia Eroski o Covirán no es algo nuevo. De hecho, la Asociación de Afectados por las Franquicias de Supermercados Dia (Asafras) comentó a finales de año a El Economista que esas dos cadenas eran las elegidas por los exfranquiciados de la cadena que dirige Karl-Heinz Holland. Además, según fuentes próximas a las franquicias, los cambios en la compañía están acelerando esas salidas hacia otras marcas.

Eroski apuesta por el crecimiento

La elección de Eroski no es casualidad. La cadena de supermercados estrenó en 2017 el modelo Rapid, tiendas de conveniencia con un horario comercial amplio con un espacio comercial de unos 150 metros cuadrados; un tipo de tienda que la compañía quiere hacer crecer y de la que aspira tener 200 en los próximos cinco años.

“Es un formato de tienda de conveniencia, adaptado a las distintas tipologías de ubicaciones, que está obteniendo muchos éxitos aprovechando la oportunidad y tendencias de mercado. Durante este año tenemos previstas 20 aperturas”, explicó Enrique Martínez, director de Franquicias de Eroski en la presentación de resultados de la compañía.

Durante 2018, la cadena inauguró 52 franquicias: 37 nuevas aperturas y 15 transformaciones. Un plan que contó con una inversión de 7,6 millones de euros.

Covirán aspira al liderazgo

En el caso de la Cooperativa Virgen de las Angustias (Covirán) también tienen claro que quieren seguir expandiendo su red de tiendas de conveniencia. De hecho, su director general, Rafael Cortés, señaló que el objetivo es el de convertirse en líderes de los supermercados de conveniencia.

En 2018, la cuota de mercado de las tiendas de hasta 1.000 metros cuadrados de la marca granadina aumentó un 6,42%. Una cifra que Covirán prevé seguir aumentando de la mano de la “profesionalización” de sus socios a través de su Escuela de Comercio.