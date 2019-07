Las dudosas prácticas de Antonio Coimbra en Vodafone para que no te escapes a otros operadores

Hola @vodafone_es, este SMS que mandáis si alguien quiere irse es un engaño. Sabéis q no hay q hacer nada para completar la portabilidad, y menos llamaros, y habéis firmado un codigo de buenas prácticas (ja!) q lo prohibe. No se engaña a un cliente. Esta muy feo. No os reconozco. pic.twitter.com/ATBviAa2Yg