El Corte Inglés pisa el acelerador con obras y reformas hoteleras en pleno 'boom' turístico

Renovación, reforma y equipamiento... de hoteles. El Corte Inglés Empresas, la división del grupo que se dedica a la comercialización de productos y servicios para compañías y organismos, está pisando el acelerador en el área más relacionada con el turismo de este segmento. Así, en un momento en el que el sector turístico bate récords en España, El Corte Inglés está redoblando su apuesta en lo que a hoteles se refiere.

Tanto es así que, según los datos facilitados por la compañía, el sector de obras y equipamientos alcanza casi el 50% de la facturación total de El Corte Inglés Empresas, fijada en 327 millones de euros el pasado ejercicio. Este área también se dedica a vestuario -ha diseñado los de Correos, Repsol o Iberia, por ejemplo- y otros suministros para empresas, como vajillas para hostelería.

Si nos centramos en la apuesta obras y equipamiento, solo en 2018, la compañía ha reformado o equipado más de 600 hoteles y han puesto en marcha 5 proyectos internacionales, la mayor parte de ellos en Latinoamérica (Perú y Panamá).

Ejemplo de esta apuesta es la inauguración, este mismo mes, de dos nuevos hoteles en PortAventura World. En este sentido, ambas entidades firmaron el pasado enero un acuerdo para llevar a cabo la remodelación del Hotel Port Aventura, que ha costado 12 millones de euros; además, El Corte Inglés Empresas se ha encargado del equipamiento de Colorado Creek, el nuevo establecimiento ambientado en el lejano Oeste en el que se ha invertido 25 millones de euros -ha sido levantado desde cero- y que se incorpora a la oferta hotelera del resort, con el que el parque temático suma 6 hoteles.

Una de las habitaciones del hotel Port Aventura, reformada por la división de Empresas de El Corte Inglés. Cedida

"Estamos convirtiéndonos en un referente del sector hotelero a nivel nacional, y eso nos está permitiendo desembarcar así en lugares como Latinoamérica", explicaba este martes Víctor Liñero, director general de El Corte Inglés Empresas, durante un encuentro con periodistas.

De hoteles a oficinas y hospitales

En lo que a reformas en hoteles se refiere, El Corte Inglés Empresas destaca las ya realizadas en el Marriot Auditorium y el Only You Atocha, ambos ubicados en Madrid. En estos momentos, trabaja en varios proyectos hoteleros como el hotel Only You de Valencia, el Five Flowers de Formentera (primer hotel 5 estrellas de la isla), el Catalonia Gran Vía de Madrid, el hotel Ercilla de Bilbao y el centro de convenciones Amador en Panamá, entre otros.

Según las cifras que maneja la compañía, en los últimos 3 años, ha reformado y equipado más de 15.000 habitaciones de hotel, y ha acometido obras en más de 1 millón de metros cuadrados en el conjunto de sectores en los que opera. En este sentido, ha reformado y equipado oficinas como las de Bayer en Asturias, las de Iberdrola en Madrid o varias del Banco Santander a nivel nacional. También ha equipado hospitales como el Can Misses de Ibiza o el Ruber Dental de Madrid.

Una división de El Corte Inglés, la de Empresas, en la que el grupo emplea a 600 personas con perfiles diversos: desde ingenieros a interioristas pasando por patronistas, y con la que el rey de los grandes almacenes pretende seguir reforzando la diversificación de su negocio.