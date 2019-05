MásMóvil relanza Pepeenergy con nuevas tarifas y apostando por el tirón de Pepephone

MásMóvil ha relanzado este lunes Pepeenergy, la comercializadora de electricidad que se lanzó en septiembre de 2015 intentando revolucionar el mercado con el éxito de Pepephone. De la mano de Javier Hidalgo y Pedro Serrahima, la comercializadora de luz intentó agitar el sector con un modelo de compra de electricidad a brokers en el mercado verde, cobrando un euro por la gestión y dando luz a precio de coste.

Entre sus condiciones de lanzamiento se mantuvo el regalo de un año de electricidad gratis para los parados y un servicio que prometía extender al mercado eléctrico el gran éxito que por el año 2015 tenía Pepephone en el mercado de las telecos. No obstante, la comercializadora de luz y la operadora de fibra y móvil de bajo coste siguieron caminos diferentes: mientras Pepephone llegó a los 474.000 usuarios en diciembre de este año, Pepeenergy se estancó.

En mayo de 2016, MásMóvil compró Pepephone y, por extensión Pepeenergy, sin tocar prácticamente nada del modelo de la comercializadora de luz. Y los caminos de las dos marcas siguen siendo opuestos: mientras Pepephone ya supera los 800.000 clientes tras crecer casi un 70% en dos años, la pequeña eléctrica sigue estancada.

Relanzamiento de Pepeenergy

Hasta ahora. MásMóvil ha decidido dar una vuelta a Pepeenergy y ha puesto en marcha una serie de novedades. La primera ha sido reconocer que se equivocaron “pecamos de inocentes e idealistas. Y los errores hay que reconocerlos”. La comercializadora ha indicado que un euro de margen de beneficio no cubre los costes para poder mantener una comercializadora y que, por tanto, ha decidido acabar con su oferta de lanzamiento en 2015 y elevar el precio para nuevos clientes hasta cuatro euros.

Esto no afecta a los clientes que ya pagan un euro e incluye una nueva oferta en la que intentan aprovechar el tirón de los más de 800.000 clientes de Pepephone. De esta manera, los clientes de la operadora de telecomunicaciones que contraten Pepeenergy no pagarán este coste de gestión (ni el euro ni los nuevos cuatro euros), pero para ello deberán tener los dos productos, unificando luz con móvil y fibra.

Otra de las novedades de Pepeenergy son sus dos nuevos tramos de tarifas. La tarifa “periquito” que incluye el mismo precio todo el día y una tarifa recomendada si la mayor parte del consumo se hace entre las 13 horas y las 23 horas. Y la tarifa “lechuza” con dos precios y discriminación horaria, recomendada para el 85% de la población.

MásMóvil se ha encargado de recordar además que Pepeenergy tampoco va a tener ningún compromiso de permanencia, “si hacemos una mejora serás el primero en enterarte y no te molestaremos con llamadas para venderte algo que no nos has pedido. Tanto en Pepephone como en Pepeenergy nuestras tarifas siempre irán con IVA y principios incluidos”, han indicado.