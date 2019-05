"Nadie se lo ha tomado en serio": Valerio reconoce el pinchazo del registro del control horario

Enfado en el Ministerio de Trabajo por el escaso cumplimiento de la norma que exige registrar la jornada laboral de los trabajadores en las empresas. Según la ministra, Magdalena Valerio, "nadie se lo ha tomado en serio".

Magdalena Valerio: "La Inspección de Trabajo va a actuar" contra las empresas que no cumplan con el registro de jornada.

Unas palabras que llegan en medio del caos que reina en buena parte de las empresas españolas, que no saben de qué manera deben llevar a cabo el fichaje de sus trabajadores. Sin embargo, Valerio cree que no hay excusa porque "ha habido dos meses para cumplirlo". Ahora bien, aunque ha reconocido que la Inspección de Trabajo va a actuar en las próximas semanas, será flexible y si "se demuestra que se está procediendo a su implantación" no habrá multa para las compañías.

La ministra considera que la norma es lo suficientemente laxa como para que todas las empresas pudieran haber abierto este lunes sus puertas con un sistema de fichaje para sus trabajadores. Una laxitud adoptada adrede para que cada compañía pudiera adaptar el modelo escogido a sus necesidades como el teletrabajo o personal desplazado en otras compañías. "Si hubiésemos concretado un modelo de registro de jornada nos habrían dicho que el sistema era inflexible", ha sentenciado.

A la española

Según ha podido constatar EL ESPAÑOL hablando con varias empresas dedicadas a implantar sistemas de registro laboral, no ha sido hasta hace una semana cuando las empresas han empezado a interesarse por la manera en la que debían aplicar la normativa. Así que, evidentemente, la mayor parte de ellas no ha llegado a tiempo.

Valerio, que ha hablado a la salida de un desayuno informativo, ha destacado que es necesario luchar por el respeto a los derechos de los trabajadores. Además, ha recordado que cada semana se hacen tres millones de horas que no se pagan ni se cotiza por ellas.

Las horas extra son, precisamente, el principal motivo de consulta de las empresas a sus abogados. No tanto por el hecho de tener que pagarlas, como por el hecho de que están limitadas. Es decir, que un empleado sólo puede hacer 80 horas de más al año y, según expertos en la materia, hay compañías en donde se supera ese rango ampliamente.

El origen de la norma

El Ministerio de Trabajo tiene previsto publicar a lo largo de este lunes una guía con recomendaciones a las empresas para que puedan implantar el fichaje entre sus trabajadores, algo que será de utilidad para muchas empresas, pero también para los trabajadores.

La nueva normativa, que ha entrado en vigor este lunes, viene impulsada por el decreto de medidas urgente de protección social y lucha contra la precariedad en el trabajo. Con él, entre otras cosas, se busca evitar las horas extra no abonadas e injustificadas. También pretende adelantarse a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre este tema.

Se da por hecho que el TJUE va a fallar en el sentido de la norma aprobada por el Gobierno de Sánchez. Se trata de una cuestión elevada por la Audiencia Nacional en donde se juzga una denuncia de Comisiones Obreras contra Deutsche Bank por el control horario a sus trabajadores.