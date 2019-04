Uber acelera su salida a bolsa y revela que perdió 1.800 millones de dólares en 2018

Uber ultima los preparativos para su salida a bolsa en Estados Unidos. Se trata de una de las salidas más esperadas en Wall Street, y se sumará a la de Lyft, que se estrenó con pérdidas hace solo unas semanas.

La compañía de viajes con conductor ha presentado la documentación necesaria ante la Securities and Exchange Commission (SEC), la CNMV estadounidense. Precisamente de esos documentos se desprende que la compañía cerró el ejercicio de 2018 con pérdidas por valor de 1.800 millones de dólares, según The New York Times.

The Wall Street Journal apunta que las acciones de la compañía podrían tener un precio de entre 48 y 55 dólares, y la valoración de la empresa estaría entre los 90.000 y 100.000 millones de dólares. Este valor se sitúa por debajo de la estimación de Goldman Sachs que situaba a Uber en los 120.000 millones.

"Este paso significa que tenemos todavía mayores responsabilidades", indicó Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, en la carta que acompaña la documentación de la compañía presentada ante la SEC.

Lyft en bolsa

Los analistas culpan a Uber del mal comportamiento de Lyft en bolsa. El competidor de Uber empezó a cotizar a un precio de 72 dólares por título y su cotización ya ha caído por debajo de los 61 dólares.

En el folleto de salida a Bolsa de la compañía, Lyft ya advirtió de que siempre ha registrado pérdidas y no existían garantías de que pueda alcanzar y mantener una trayectoria de rentabilidad en el futuro, añadiendo la "intensa competencia" que afronta, lo que podría hacer perder cuota de mercado a la empresa.