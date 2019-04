Facebook avisa a los partidos: tienen 15 días para registrarse si quieren publicar anuncios

Si los partidos políticos quieren hacer campaña en sus perfiles de Facebook e Instagram tienen 15 días para registrarse como anunciantes políticos. La red social ha dado un plazo para que candidatos, asociaciones y partidos políticos se identifiquen como tal antes de empezar a eliminar anuncios.

Facebook argumenta que no puede dar información sobre el coste de los anuncios políticos ni tampoco sobre a qué grupos demográficos van dirigidos esos anuncios hasta que los partidos no pasen un proceso de identificación en la plataforma. Por ese motivo, en la biblioteca de anuncios solo está disponible, por el momento, la información sobre los anuncios activos de cada página, pero sin dar más detalles.

Según ha podido confirmar este periódico, un equipo de la red social se reunió este martes con el Partido Popular para dar a conocer cuál es el proceso de identificación, que según Facebook está en marcha desde este viernes. Y todo apunta a que han hecho lo mismo con el resto de partidos con representación parlamentaria.

En cualquier caso, la campaña política para las elecciones generales empieza oficialmente el próximo 12 de abril, así que si los candidatos quieren pagar anuncios en Facebook o Instagram no tendrán más remedio que identificarse. De lo contrario, la red social eliminará el contenido pagado que haga referencia a inmigración, valores políticos, derechos civiles y sociales, seguridad y política exterior, economía y política medioambiental.

La compañía ha explicado que cualquier persona que quiera gastar dinero en publicitar contenidos de estos temas debe autorizarse como anunciante político. Los únicos ‘exentos’ de hacerlo son los medios de comunicación.

Eso no quiere decir que los partidos no vayan a poder poner contenidos en sus páginas. Sólo que no podrán comprar anuncios dirigidos a sectores determinados con las herramientas de segmentación de la red social.

Proceso de identificación

El primer paso para identificarse como anunciante político es ser administrador de una página en Facebook. A continuación, la red social pedirá al usuario que introduzca su país de residencia, un dato fundamental para poder publicitar contenidos, ya que solo se pueden dirigir anuncios al país donde está ubicado el administrador.

Además, la plataforma pedirá una autenticación en dos pasos: a través de un SMS o de un correo electrónico. El administrador deberá subir una imagen de algún documento de identidad como el DNI, el pasaporte o el carné de conducir. Facebook ha insistido que estos documentos únicamente se utilizarán para la identificación y no se guardarán en la plataforma para otros usos.

Una vez identificado, el administrador deberá relacionar este registro con las páginas que administre en las que vaya a realizar anuncios políticos. Una vez completado el proceso, en los anuncios aparecerá una pestaña en la que se informa de quién ha pagado el anuncio.

Si se consulta la página desde la biblioteca de anuncios, además de ver los anuncios activos de cada página, se pueden hacer búsquedas por palabras clave. En cualquier caso, antes de que esta información esté disponible para cualquier usuario, los anunciantes deben completar el proceso de registro. Empieza la cuenta atrás para la transparencia electoral. Aunque cuando termine, ya estaremos acabando la campaña.