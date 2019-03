Más de 70 compañías en Inspirational’19 compartiendo innovación y talento

IAB Spain, la asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España, comienza a revelar las compañías y ponentes que, durante todo el día 8 de abril, inspirarán a los asistentes con sus experiencias, conocimiento e innovación.

Así, el día comenzará con una Keynote, en formato mesa redonda, que contará con la presencia de Mauricio Rocha, Tony Segarra y Leandro Raposo, moderada por Eva Santos, donde debatirán sobre los nuevos modelos de negocio publicitario que están proliferando en los últimos tiempos bajo el título “¿Por qué te vas?”.

A continuación, los asistentes accederán a las 6 salas temáticas donde, simultáneamente, se hablará de data, tendencias, contenido, video, transformación, modelos de negocio, etc.… siempre en relación a la industria digital.

Algunas de las compañías y profesionales que estarán sobre el escenario el lunes 8 de abril son: Raquel Bubar, Director de T Brand Studio at The New York Times, Javier Goyeneche Presidente, Fundador de Ecoalf, Fernando Piquer CEO de Movistar Riders, Francisco Palma Communications General Manager de Toyota, Palomo Spain Diseñador y Eduardo Casanova Actor y Director de Cine, Alfonso Fernández Director de Marketing y Comunicación Corporativa de Samsung, Kike Levy Sports Strategic Partnerships EMEA Facebook, Borja Cobeaga y Paco Plaza - Directores de Cine, Ignacio Arrola Director Comercial y de Marketing Mediapro, Alfredo Bermejo Director de Estrategia Digital de La Liga, Luis Márquez Defoin Head Google Video&Commercialization Strategy Spain&Portugal, Alberto Fernández Director de Contenidos Digitales de RTVE, Fernando Galtier de Hyperloop UPV, Juan Cavestany Guionista y Director de Cine, Emilio Sánchez Responsable de Plataformas de Video online en Atresmedia& Responsable de Flooxer, Ana Bueno Directora de Contenidos Nativos Digitales de Mediaset, Noel Nuez Country Manager Spain&South America de Tik-Tok, Maylis Chevalier Country Manager de Ligatus, Jaime Fernández Co-fundador&CEO Guudjob, Remi Boudard Director Market Development Iberia de Appnexus, Rubén Gallardo CDO Mapfre Healthcare, Javier Pérez Moiño Accenture Interactive Programmatic Services&Personalization Lead for Europe&Latam, Jorge Segura y Chechu Salas, co-fundadores de Uncommon Finance, Giancarlo Giasante CEO&Founder Adjinn, Sam Field Head of Innovation Ryot Studio EMEA Verizon Media, Antonio Fontanini Chief Exponential Officer de Opinno……, y así hasta más de 70 compañías y profesionales de primer nivel.