Inditex destinará más de 3 millones a proyectos de investigación tecnológica

Inditex aportará más de cuatro millones de dólares (3,5 millones de euros) para proyectos plurianuales de investigación tecnológica tras firmar un acuerdo con Massachusetts Institute of Technology (MIT) para promover la investigación en desafíos globales de sostenibilidad y en análisis de datos aplicados al negocio.

Con este acuerdo, firmado por los presidentes de Inditex y MIT, Pablo Isla y Rafael Reif, respectivamente, Inditex realizará dicha aportación económica con el objetivo, por un lado, de impulsar iniciativas de economía circular a través de la investigación en nuevas tecnologías vinculadas con la sostenibilidad y especialmente con el reciclaje de materiales textiles, y, por otro, de desarrollar áreas de investigación relativas al análisis de datos aplicados al negocio.

De esta forma, Inditex y MIT consolidan su compromiso compartido con la innovación y la educación que en el pasado les ha llevado a establecer colaboraciones conjuntas de investigación, con proyectos tecnológicos focalizados en la logística, en la sostenibilidad y en la ingeniería de operaciones.

Fruto del acuerdo, se constituyen además dos cátedras Inditex con la MIT Sloan School of Management y el MIT Department of Materials Science and Engineering, ligada al análisis de datos.

El acuerdo contempla también la renovación del programa de becas anuales para estudiantes del MIT en Inditex, al tiempo que se convoca una nueva edición del fondo 'MIT-Spain Inditex Sustainability Seed' dirigido a universidades españolas para que, coordinadas por el MIT, investiguen métodos pioneros de reciclaje textil y nuevas tecnologías aplicadas a la sostenibilidad.