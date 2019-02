Apple quiere quitarle peso al iPhone y lanzar un 'Netflix' de noticias en 2019

La necesidad de los medios de comunicación online de cobrar a sus lectores por el contenido que ofrecen, junto a la voluntad de Apple de apostar por estrategias que separen a la marca de su producto estrella ha llevado a la tecnológica a idear un 'Netflix' de noticias. Se trata de una plataforma, en la que Apple sigue trabajando, que ofrecerá contenidos ilimitados a sus usuarios a cambio de una tarifa mensual.

Así lo recogen varios medios estadounidenses que detallan los ingresos que la marca de la manzana podría obtener a través de este nuevo plan. Según The Wall Street Journal (WSJ), Apple se quedaría con la mitad de los ingresos de esta plataforma que pretende lanzar a lo largo de este año.

El resto de los ingresos se dividirían entre las publicaciones en las que los usuarios pasaran mayor o menor tiempo. El mismo medio cifra la suscripción mensual en unos 10 dólares, aunque no es un precio definitivo.

Este reparto del pastel no parece convencer a las mayores cabeceras estadounidenses y ni The New York Times ni The Washington Post estarían dispuestos a ofrecer sus contenidos a través de Apple. Según el WSJ, una de las preocupaciones para los medios es que no tendrían acceso a los datos de los suscriptores.

Desligar ingresos del iPhone

Este nuevo plan se enmarca en la voluntad de Apple de maximizar sus servicios. El descenso en las ventas de su producto estrella - un 15% menos en el último año- ha llevado a la marca a centrarse en otras estrategias.

En la presentación de resultados a finales de enero, el CEO de la compañía, Tim Cook dejó entrever la estrategia de la compañía en vídeo e incluso abrió la puerta al contenido propio. Como respuesta a una analista, Cook aseguró que Apple “participará de distintas formas” en todo lo que tenga que ver con vídeo.