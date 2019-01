Francia sanciona con 50 millones de euros a Google por falta de transparencia

La Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL), regulador francés sobre privacidad y datos, ha sancionado a Google con una multa de 50 millones de euros. La Comisión considera que en aplicación del reglamento europeo de protección de datos, el buscador carece de transparencia, da información insatisfactoria y existe una falta de consentimiento válido para la personalización de la publicidad.

La CNIL ha llevado a cabo una investigación sobre el cumplimiento de la protección de datos del buscador. En la investigación, la CNIL concluye que existe un "incumplimiento de las obligaciones de transparencia e información". Entre los datos no disponibles están "los propósitos para los cuáles se procesan los datos, la cantidad de tiempo que se almacenan o los datos utilizados para la personalización de la publicidad".

Además, la Comisión señala que Google no "recoge de forma válida" el consentimiento de sus usuarios para "los tratamientos de personalización de la publicidad". "El RGDP no se respeta", resume la CNIL que explica que "no solo el usuario debe hacer clic para acceder a "más opciones" para acceder a la configuración de su cuenta, sino que además la visualización de anuncios se verifica previamente de forma predeterminada".

Por estas razones el regulador francés ha decidido interponer "por primera vez" la sanción máxima prevista en la normativa europea. La CNIL cree que la sanción a Google se justifica por "la gravedad de las deficiencias observadas que se refieren a los principios esenciales" del reglamento: transparencia, información y consentimiento.

La CNIL destaca que las "deficiencias" encontradas tras la investigación son "violaciones continuas del Reglamento y no se trata, en cambio, de "una brecha puntual".

Google modifica su política de privacidad

Para evitar este tipo de sanciones tras la entrada en vigor del reglamento europeo de protección de datos, Google cambiará este martes su política de privacidad. De esta forma, el buscador pasará a ofrecer sus servicios desde Irlanda y facilitará el acceso a la información de sus usuarios.

En cuanto a la multa de la CNIL, un portavoz de la tecnológica ha declarado que "los usuarios esperan altos estándares de transparencia" y que por ese motivo, están "muy comprometidos con alcanzar estas expectativas y los requisitos de consentimiento del RGPD". Google ha dicho que analizará "la decisión para determinar cuáles serán nuestros siguientes pasos".