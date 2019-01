Franquiciados de Simply (Auchan) no ven rentable transformarse en Mi Alcampo

Auchan prosigue con sus planes. La cadena de supermercados quiere reposicionarse y conseguir así ganar clientes, en un momento en el que la competencia en el sector es máxima. Su plan pasa por aprovechar la fuerza de su marca más conocida, Alcampo, y rebautizar todos sus formatos con este nombre, acompañándolos de algún apellido.

Así, la cadena está afanada en renombrar las tiendas de proximidad (antiguos Simply, y más atrás Sabeco) como Mi Alcampo, y los supermercados como Alcampo Supermercado. Pero el cambio supone más que un cambio de rótulo. Por eso, no todos los franquiciados están dispuestos a realizar las inversiones necesarias para seguir adelante.

Pero, ¿en qué consiste esta inversión? Más allá de la cartelería, los nuevos supermercados organizan los espacios de manera diferente, dando mayor protagonismo a la comida preparada, algo cada vez más imperante en las tiendas de proximidad. Así, los sistemas de refrigeración son diferentes. Solo en 2017, Alcampo invirtió 26 millones de euros en los cambios de enseña.

El debate de la rentabilidad

Aunque la cadena no facilita todavía los datos, hay franquiciados que, al hacer el cálculo y con más de una tienda bajo su poder, han decidido echar el cierre a alguna de ellas antes de hacer la inversión, por considerar que no les sale rentable. No obstante, y gracias a las aperturas que la propia cadena está realizando, no se está notando en la cifra final de supermercados.

Así, a 31 de diciembre de 2018, Alcampo tenía 61 hipermercados y 305 supermercados; de estos últimos, 132 son propios y 173 franquicias. Un año antes, la empresa contaba con 60 hipermercados y 296 supermercados.

Con unos cambios iniciados en 2017, bajo la enseña de Alcampo operan hoy ya 181 tiendas, algo más de la mitad. Este año, la cadena seguirá cambiando los supermercados restantes.

Objetivo, ganar clientes

Con estos cambios, Auchan Retail España trata de llevar adelante el proyecto de convergencia de todos sus formatos, al tiempo que moderniza sus locales.

Así, entre sus objetivos está ganar clientes en las tiendas de cercanía en un momento en el que todas sus competidoras batallan en este segmento, y cuando el formato de hipermercado se encuentra más dañado que nunca. De hecho, esta última es una de las razones por las que Alcampo pierde clientes. La cadena trata de recuperar cuota de mercado, ya que se encuentra en sexta posición del ranking, detrás de Dia, Eroski y Carrefour y, cómo no, Mercadona, que está muy alejada del resto de los competidores.

Un esfuerzo que Auchan, penalizada por la caída del formato hipermercado, tiene que realizar a pesar de ser una de las cadenas más baratas, según la OCU. Un puesto que ocupa junto con Mercadona; en el lado contrario, se encuentran El Corte Inglés, Supercor y Sánchez Romero, que solo opera en Madrid.

Con precios bajos y un formato renovado, Auchan busca ganar espacio en un momento en el que Dia se encuentra baja de fuerzas.