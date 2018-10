El País se prepara para cobrar por contenidos digitales de forma escalonada

El País se prepara para cobrar por sus contenidos digitales. Prisa ya ha tomado la decisión y no hay vuelta atrás. Solo falta decidir los plazos de implantación y la manera en que se realizará la puesta en marcha del proyecto, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL con fuentes del sector.

La información que ha contrastado este periódico indica que el objetivo es comenzar en algún momento de 2019 y de manera escalonada, esto es, primero con un sistema de suscripción para luego evolucionar hacia un muro de pago con diferentes niveles de porosidad.

Frente a esta situación, El País ya ha comenzado una campaña para advertir a sus lectores sobre la necesidad de cobrar contenidos para mantener la independencia y la superviviencia del periódico. Este jueves, el diario publicó una entrevista con John Ridding, director general del diario británico Financial Times (FT), que recordó que “la publicidad no soporta por sí sola una redacción de calidad”.

Reunión con la redacción

El FT fue pionero en 2007 estableciendo un muro de pago en su publicación digital y cerró la puerta al consumo gratuito de contenidos periodísticos. Éste es precisamente el modelo de negocio que introdujo y que viene desarrollando EL ESPAÑOL desde su nacimiento en 2015 y que cuenta, en estos momentos, con 11.000 suscriptores en activo.

En el caso de El País, hace un mes la directora del diario, Soledad Gallego Díaz, y el consejero delegado de Prisa, Noticias Alejandro Martínez Peón, se reunieron con la redacción y les explicaron los pasos que seguirá el diario. Les contaron de la necesidad de cobrar por contenidos y les avanzaron que uno de los primeros pasos será reforzar el modelo de suscripciones.

Desde su llegada en mayo, la nueva directora ha advertido que el camino es el pago y que todos las contenidos de la cabecera no pueden ser gratis. En su última comparecencia en el Foro de la Nueva Comunicación a comienzos de septiembre, volvió a reconocer que el objetivo es obtener una remuneración por sus contenidos en internet, más allá del pago por publicidad.

'El País' compra Arc Publishing

Del mismo modo, a mediados de septiembre el diario de Prisa cerró un acuerdo con The Washington Post para incorporar el gestor de contenidos del periódico de Jeff Bezos (dueño de Amazon) Arc Publishing. El diario ha dicho que "el objetivo es optimizar la infraestructura tecnológica del diario", aunque una de las principales motivaciones de esta compra es la posibilidad que la plataforma ofrece para gestionar los contenidos de pago.

En marzo de 2013, el diario estadounidense puso en marcha su muro de pago y, en agosto, el dueño de Amazon compró la cabecera por 250 millones de dólares. En cinco años, el modelo de pago de The Washington Post se ha convertido en el referente del pago por contenidos en el mundo -junto con The New York Times-, y El País quiere emular este modelo adquiriendo su plataforma de contenidos como un primer paso.

Las fuentes consultadas indican que el proceso de integración del nuevo gestor no será fácil, pero que una vez implantado permitirá poner en marcha el muro de pago en los niveles que decida la dirección y el departamento comercial del periódico. Y es precisamente el nivel de implantación y de agresividad de este futuro muro de pago lo que se discute en Prisa. En estos momentos, todas las opciones están abiertas, pero lo que está claro es que se hará de manera escalonada buscando el menor impacto en los lectores.

Vocento y Unidad Editorial

El País no quiere vivir la situación de comienzos de siglo cuando tuvo que levantar su muro de pago al ver que sus audiencias se hundieron en picado y que El Mundo les adelantó al ofrecer todo gratis. No obstante, en esta oportunidad la decisión de lanzarse al pago no está sujeta a lo que hagan sus competidores. Esperan que Vocento y Unidad Editorial se sumen con ABC y El Mundo, pero no es indispensable.

En cualquier caso, en el sector se prevé que el movimiento de El País -que colidera las audiencias digitales con El Mundo- podría generar un efecto en cadena en el resto de periódicos españoles. Como ya informó este diario, Vocento, Godó y Unidad Editorial trabajan en proyectos de pago por contenidos y solo esperan definir la fecha concreta -durante la primera parte de 2019- y el nivel de profundidad de sus muros de pago para ponerlos en marcha.

Estos proyectos se han acelerado tras constatarse la ralentización de los ingresos por publicidad digital de las grandes cabeceras tradicionales. La facturación por publicidad digital de El País -el único ingreso de su edición en Internet- solo creció un 4% entre enero y julio mientras que la de ABC mejoró un 2% y los de La Razón cayeron un 5%. Los editores han comprobado que la publicidad digital ha tocado techo y que, por tanto, la única solución posible para mantener sus ingresos es experimentar con modelos de pago.